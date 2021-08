Americké školy mají české studenty rády, jsou vzdělaní a chytří, říká poradkyně

Jak přesně českým studentům dokážete pomoct dostat se na americké univerzity?

Jsme takovým mostem mezi českými studenty a americkými univerzitami. Pomáháme studujícím z Česka najít přesně své místo a svoji školu v USA. Dáme jim všechny informace, které potřebují, probereme s nimi, o co by stáli, nasměrujeme je a vedeme je, aby měli co nejvyšší šance. Pomáháme jim vyplnit přihlášky a radíme jejich učitelům, co napsat do doporučení.

Zabýváme se hlavně univerzitami, ale pokud chce někdo poradit se střední nebo vyšší školou, umíme poradit taky.

Kolik českých studentů se ročně na americké vysoké školy hlásí?

Podle údajů Institutu pro mezinárodní vzdělávání, který sčítá zahraniční studenty na amerických školách, bylo během akademického roku 2019/2020, tedy ještě před pandemií, v USA 760 českých studentů.

V prvním ročníku?

Ne, ve všech ročnících plus se k nim počítají i ti, kdo v USA zůstanou rok po ukončení studia, na což mají nárok. Tohle číslo je víceméně stejné posledních měřených pět let.

Kolika z nich jste tam pomohli vy?

V únoru jsme založili facebookovou skupinu pro studenty, kterým pomáháme teď, a je jich tam zhruba