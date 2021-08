Chceme oslovit ty, kteří k nám obyčejně nechodí. Ředitelka Národní galerie Alicja Knast prozrazuje, co chce v budoucnu změnit

Jak ukázala gerilová akce ve Veletržním paláci, někteří lidé z odborné veřejnosti postrádají otevřenou komunikaci galerie. Jak se k tomu stavíte?

Odpověď na otázku týkající se komunikace zní: musíme ji zlepšit. Absolutně souhlasím s tím, že žádná odpověď je špatná odpověď. Poté co byla na jaře ustavena nová garanční rada, jsme mohli udělat tiskovou konferenci, ale covidová doba tomu moc nepřála. Ano, komunikace neprobíhá jen prostřednictvím tiskových konferencí, ale faktem je, že jsme v té době ještě neměli dostatek potvrzených informací, které by ke komunikaci byly řádně připraveny. Chceme zveřejňovat věci, až když jsou hotové a jasné. Nastoupila jsem v lednu, hospodařím zatím s již daným rozpočtem, za šest měsíců jde těžko tuto situaci významně ovlivnit. Mým cílem je dělat promyšlené a smysluplné projekty, důkladně, týmově. To si vyžaduje obvykle minimálně dvouleté přípravy. V současné době dokončujeme strategii směřování instituce, připravena by měla být na podzim. Stejně tak výstavní plán pro příští rok, jehož finální podoba závisí na potvrzení rozpočtu.

Podle vedoucího protestní skupiny, která v galerii uspořádala na konci června happening, Jiřího Davida, Národní galerie dostatečně neprezentuje současné české umění. Fakt, že jste Polka, mu prý nedává dostatečnou záruku, že se to v budoucnu zlepší. Někteří umělci mají pocit, že ředitelka ze zahraničí nemůže naplňovat statut galerie hovořící poněkud staromódně o povznesení českého národa. Co byste jim na to odpověděla, kdyby byli ochotni vám naslouchat?

Odpověděla bych, že plánujeme nové projekty představující českou scénu a také mezinárodní spolupráce. Součástí programu na rok 2022 bude dlouhodobá expozice architektury z let 1939–2019 ve Veletržním paláci. To je pro nás velmi důležité, neboť se bude jednat o zatím největší prezentaci českého současného umění. Budeme také hostit Ceny Jindřicha Chalupeckého a do programu zařadíme Otevřené ateliéry. Jinými slovy, naplňujeme náš statut daleko více, než nám kritici vyčítají.

Co se tedy dělo v instituci za první půlrok vašeho působení?

Provedli jsme podrobný interní výzkum uvnitř instituce, zjišťovali, jak je vnímána, jak pracuje tým, co se očekává. Nebudete věřit, ale nikdo