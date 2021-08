Studio N: Se stíhaným Babišem ne, jinak příkopy nekopu, říká Šlachta. Za Přísahou podle něj nikdo nestojí

Finance hnutí Přísaha jsou podle jeho předsedy Roberta Šlachty transparentnější než u jiných stran. Hnutí spoléhá na dobrovolníky, v pozadí za ním nikdo nestojí, řekl mimo jiné bývalý policista v předvolebním speciálu Studia N. Pokud se Přísaha dostane do Sněmovny, nevylučuje Šlachta spolupráci s nikým kromě trestně stíhaného Andreje Babiše. O případném vstupu do vlády by podle něj rozhodovali všichni členové hnutí.