Jak dostat rasisty z tribun Sparty? Musíme trestat ještě důsledněji, říká mluvčí klubu

Fotbalová Sparta prohrála úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů s AS Monaco 0:2, ale více než výsledek zaujal zahraniční média moment po první brance utkání. Z kotle fanoušků pražského týmu se ozývaly opičí skřeky vůči záložníkovi soupeře Aurélienu Tchouaménimu. Mluvčí Sparty Ondřej Kasík v rozhovoru vysvětluje, jak bude probíhat vyšetřování a co rasistickým fanouškům hrozí.

Už jste pomocí kamerových záznamů na stadionu odhalili fanoušky z kotle, kteří rasisticky hučeli na Tchouaméniho?

V takovém časovém horizontu po skončení utkání ještě viníky nemáme. Teď probíhá šetření a vyhodnocování videozáznamů a shromažďování veškerého důkazního materiálu. Pracujeme s naším kamerovým systémem na stadionu i dalšími záznamy například z televizního přenosu. Co se týče dalších konkrétních kroků, jejich podoba by měla být zřejmá do konce tohoto týdne.

O jakých konkrétních krocích se bavíme?

Ty jsou nasnadě. A není to poprvé, co je děláme. Jde o