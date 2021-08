Přinutila Čína 50 uprchlých Severokorejců k návratu do KLDR? Ničemný protičínský kravál, tvrdí Pchjongjang

Na Radio Free Asia (RFA) se ta zpráva objevila na sklonku minulého měsíce. Píše se v ní, že čínská policie 14. července poslala zpátky do KLDR asi padesátku severokorejských uprchlíků, které dopadla a uvěznila na čínském území. Někteří z nich prý za mřížemi věznice ve městě Šen-jang strávili celé dva roky.

Nebezpečí na zamrzlé řece

Je dobře známo, že Severokorejec si na útěku z rodné země nemůže moc vybírat. Námořní trasu si většinou může rovnou škrtnout: moře, samo o sobě nebezpečné, je hlídané a uprchnout přes něj je velice obtížné (byť úplně nemožné to není).

Pozemní trasy jsou dvě. Jižní, která přes 38. rovnoběžku vede rovnou do Jižní Koreje, a severní do Číny přes hraniční řeky Amnok (čínsky Ja-lu) a Tumen (Tchu-men). Přejít hranici mezi Severem a Jihem, jednu z nejstřeženějších a nejnebezpečnějších na světě, si troufne jen málokdo a ještě méně lidí to zvládne.

Takže zbývá jen cesta na sever, do provincií Ťi-lin a Liao-ning v severovýchodním výběžku Čínské lidové republiky. Do Ruské federace Severokorejci přes hranici často neutíkají, přesto tam však uprchlí Severokorejci žijí. Jsou to většinou lidé, které tam režim odvezl jako mizerně placené dělníky a oni zběhli.

Čínsko-severokorejské pohraničí je nevlídný, nehostinný kraj; v zimě tam mráz kouše až do kostí. A přece je to právě zima, kdy uprchlíci překračují řeku asi nejčastěji. Hladina zamrzne, můžete jít po svých. Což však neznamená, že přitom nedáváte všanc svůj život.

Stát se může ledacos. Překvapí vás nepodplacená stráž namísto té, které jste štědrým úplatkem zavřeli oči, a buď vás uvězní, nebo rovnou zastřelí. Přičemž je otázka, co z toho je horší – snad jen když vám i po všem tom jmění, co už jste obětovali na zaplacení svého útěku, zbylo pořád ještě dost peněz, abyste