Notes: Zatímco se do Wu-chanu vrátil virus, pacient nula jede na olympiádu

Strany uzavírají kandidátky, hnutí ANO stále neví, co si myslet o šéfovi BIS Michalu Koudelkovi, a hygienici (snad) zjistili, kdo kde seděl v letadle do Tokia. Dnešním děním vás provází Ivan Adamovič.

Z rozsazení českých sportovců mířících v letadle do Tokia na olympiádu se stává slušná detektivka. Deník N citoval šéfku pražské hygieny Zdeňku Jágrovou, která řekla, že nakažení sportovci seděli v blízkosti lékaře Vlastimila Voráčka. Problém je, že Český olympijský výbor tuto skutečnost zatajil a v Japonsku jeho pracovníci tento fakt nenahlásili. Tiskový mluvčí hygieny výpověď své šéfky vzápětí popřel a požadoval stažení této informace. Proto jsme se rozhodli zveřejnit celý přepis rozhovoru s hygieničkou.

Ze schůzky premiéra a prezidenta, kde se patrně hovořilo také o budoucnosti šéfa BIS Michala Koudelky ve funkci, vzešlo rozhodnutí, že… se nejprve vyslechne bezpečnostní výbor Sněmovny, zda o Koudelkovo setrvání stojí. Ptali jsme se poslanců, jaký vynesou verdikt, ale zejména poslanci ANO prý ještě nejsou rozhodnuti.

Jihomoravská kandidátka ČSSD se rozpadla poté, co byl do jejího čela nominován Roman Onderka. Zjišťovali jme, kdo byl do prořídlé kandidátky doplněn. Najdeme tam jména kontroverzních politiků i osoby dříve spojené s hnutím ANO. Naopak kandidátka Šlachtovy Přísahy se hemží důchodci a bývalými policisty.

Příklon lidí blízkých arcibiskupovi Dukovi ke stranám na hranici extremismu prozrazuje, že se současná katolická církev hledá. Část jejích členů a představitelů je nespokojena se současnou liberální demokracií a touží po návratu starého světa. Podle odborníků v církvi existoval antidemokratický, antimoderní proud vždy, jen je na něj teď víc vidět.

Kolegyně Magda Slezáková dnes vydala hned dva příspěvky z Číny, kterou sleduje dlouhodobě. Do Wu-chanu se vrátil koronavirus, ačkoliv byl již jednou vymýcen. Kolotoč testování začíná nanovo. A čínská mutace viru MeToo zasáhla také popovou superhvězdu Krise Wu. Idol mnoha dívek byl mnohými z nich označen za násilníka.

Berlínem se prohnala nebývale velká demonstrace odpůrců regulace kvůli covidu. Náš německý zpravodaj popisuje, jakou bude mít dohru hromadné zatýkání demonstrujících.

Možná málokdo ví, že v Česku již řadu let funguje festival věnovaný oblíbenému stylu taneční elektronické hudby drum’n‘bass zvaný Let It Roll. Ba co víc, že to je největší festival této hudby na světě. Hovoříme s jeho zakladatelem Zdeňkem Součkem o tom, jaké to je, když kvůli lockdownu spadli z téměř stomilionového rozpočtu na loňských sedm milionů.

Co přinese zítřejší tištěné vydání

– Kdo seděl u pacienta nula v letadle olympioniků

– Kandidátku ČSSD na jihu Moravy tvoří haškovci i stará krev

– Benešová poprvé o střetu zájmů

– Střety o očkování se v Německu zostřují

– Covid se vrátil do čínského Wu-chanu

– Co ještě Libanon snese, než vybuchne úplně?

– Komentář: Varovné ticho nad afghánskými tlumočníky

– Spor v církvi: Vlast a rodina versus solidarita a pomoc

– Zahrajte si o svobodu republiky

– Nor pokořil v „dokonalém závodě“ světový rekord o tři čtvrtě sekundy