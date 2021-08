Kejval se vymlouvá, výbor nezvládá svou práci, říká šéf Národní sportovní agentury

Šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser ostře kritizuje Český olympijský výbor a jeho předsedu Jiřího Kejvala kvůli letu do Tokia. „Pokud by šli sportovci ihned do karantény, mohli stihnout soutěže,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

Co říkáte na závěry kontrolní zprávy Českého olympijského výboru, podle níž za „covidový“ let z Prahy do Tokia není nikdo z vedení přímo zodpovědný?

Mám dílčí zprávu z hygienické stanice, která říká, že k nějakému pochybení došlo. Zpráva Českého olympijského výboru říká, že to nebylo systémové a že možná pochybili jednotlivci. To je pro mě překvapující, protože podle mých informací došlo k zásadní systémové chybě. Pokud se prokáže, uvidíme, jak bude ČOV reagovat.

Co říkáte na to, že ČOV vyšetřoval sám sebe? Nemůže zasáhnout Národní sportovní agentura (NSA) a případ vyšetřit někdo mimo olympijský výbor?

To, že vyšetřují sami sebe, je humorné a groteskní, protože co asi sami o sobě řeknou? A jaké vůči sobě udělají závěry? To mi přijde malinko jako výsměch jak vůči nakaženým sportovcům, tak české populaci. Přímo z dějiště her mám informace o tom, že by všechno měla vyšetřit hygienická stanice.

Můžete naznačit, o co jde?

Podle mých informací od