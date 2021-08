Kim jako novodobá Kleopatra. Jak make-up souvisí s mocí a proč je důležité o něm mluvit

„O make-upu bychom měli mluvit, i když ho nenosíme, ovlivňuje nás totiž vždy a všude. Od výběru rtěnky se může odvíjet, kolik budete vydělávat a jestli vás šéf povýší, líčení totiž přináší výhody, utváří stereotypy a udržuje mocenské struktury,“ říká Rae Nudsonová, která o síle make-upu ve společnosti napsala knihu. Proč to mají ženy, které se do práce nelíčí, těžší? Je představa, že se líčíme podle našich osobních preferencí, naivní? A budou jednou standardně nosit make-up i západní muži?

Než jsme zapnuly videohovor, upravila jsem si obočí, nanesla si korektor, řasenku, tvářenku a v podstatě neviditelnou rtěnku. Co to o mně říká?

Přestože jste se měla vidět pouze se mnou, našla jste si čas, abyste si nasadila svou veřejnou tvář. Z volby vašeho make-upu vyznívá, že jste následovala dnes celosvětově populární trendy. Je pochopitelné, že do nich chcete zapadnout a člověku, kterého jste nikdy předtím neviděla, ukázat právě takovou tvář.

Ptám se proto, že ve vaší knize tvrdíte, že make-up toho v sobě skrývá mnohem víc než jen estetiku – jste přesvědčená, že ve skutečnosti jde o významný prvek, který v první řadě odráží a ve druhé i formuje společnost. Uvědomujeme si vůbec, co všechno make-up dokáže?

Mnozí z nás si to neuvědomují vůbec, jednoduše následují trendy a ani zcela nechápou, proč se určitá věc dostala do módy a proč je důležité si takový trend osvojit, nebo neosvojit.

V make-upu se toho ale ukrývá mnohem víc. I když totiž uděláte rozhodnutí vy sami – ve smyslu „tahle rtěnka mi sluší, budu ji nosit“ –, v momentě, kdy vyjdete na ulici, se od vaší volby začne odvíjet i řada dalších věcí. Na základě toho, jakou rtěnku jste si vybrala, můžete například získat určité výhody. Ale také si vás lidé mohou spojit s různými stereotypy a vy o tom ani nebudete vědět.

Mnozí si nepochybně i u titulku tohoto textu řeknou: „Hm, to je rozhovor o make-upu, to je nějaká hloupost pro ženy. Proč by mě to mělo zajímat?“ Co myslíte, proč bychom měli o tom, co všechno líčení dokáže, mluvit?

Protože ovlivňuje úplně každého. Už jen fakt, že ho vnímáme jako ženskou záležitost, ovlivňuje kromě žen i muže, kteří by se možná