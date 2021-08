Financial Times: Pandemie pohání největší globální růst cen nemovitostí za posledních dvacet let

Ceny nemovitostí v důsledku pandemie koronaviru rostou téměř ve všech velkých ekonomikách. Jde o nejrozsáhlejší nárůst za více než dvacet let, oživující obavy ekonomů z možného ohrožení finanční stability. Ze čtyřiceti zemí, které jsou zahrnuty v údajích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), zaznamenaly v prvních třech měsících letošního roku pokles cen nemovitostí v reálném vyjádření pouze tři země. To je nejmenší podíl od roku 2000, kdy se tato datová řada začala sledovat, zjistila analýza Financial Times.