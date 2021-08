Manželství je pro LGBT+ lidi zásadní. Jiný název by znamenal dělení občanů na dvě kategorie, říká šéf Prague Pride

Hlavním tématem letošního jedenáctého ročníku festivalu Prague Pride je coming out. Organizátoři chtějí LGBT+ lidi motivovat k tomu, aby začali o své sexuální orientaci mluvit otevřeně a bez ostychu. „Příběhy lidí a další akce mohou být tím, co může jejich coming out usnadnit,“ přibližuje ředitel Prague Pride Tom Bílý. Hovoří i o tom, proč považuje uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry za zásadní.

Tématem letošního ročníku je coming out. Vy na stránkách Prague Pride uvádíte, že mluvit o své identitě a menšinové orientaci je stále výjimečné. Čemu to přisuzujete?

To, že jen malé množství LGBT+ lidí hovoří otevřeně o své orientaci či identitě, je dáno celospolečenskou situací a náladou ve společnosti. Obávám se, že k tomu přispívají i různé homofobní a transfobní výroky, které můžeme slyšet od veřejných činitelů. Ačkoliv často slýcháváme opak, ale myslím si, že o LGBT+ tématech se dostatečně a otevřeně nemluví. V Praze a dalších velkých městech je sice situace o něco lepší, ale v menších městech, na venkově a v různých konzervativních kruzích je mluvit otevřeně o své orientaci či genderové identitě stále tabu.

Sexuální orientace se podle profesora Ryana Watsona z Univerzity v Connecticutu skládá z identity (jsem gay), chování (mám sex se stejným pohlavím) a přitažlivosti (sexuálně mě přitahují lidé stejného pohlaví). Genderová/rodová identita nemusí odpovídat pohlaví přiřazenému při narození. Člověk může vypadat jako žena, ale cítit se, prezentovat se, oblékat se, vyjadřovat se a identifikovat jako muž. Zároveň může mít mužské jméno a může se oslovovat mužským rodem. Zdroj: USA Today News a Amnesty International.

Jsou tedy lidé, kteří nikdy svou orientaci nepřiznají a nedospějí ke coming outu? Myslíte si, že akce jako Prague Pride mohou těmto lidem dodat sebevědomí?

Určitě ano. Věřím, že díky akcím typu Prague Pride, které se pořádají ve světě už 50 let, jsme se v postavení vůči LGBT+ lidem posunuli. Ve většině států západní Evropy máme už manželství pro všechny a kvalita života LGBT+ lidí se zlepšila.

Co se týče letošního tématu coming out, my o něm v rámci Prague Pride hovoříme z různých úhlů pohledu. Snažíme se i sdílet životní příběhy LGBT+ lidí jak se širokou veřejností, tak s LGBT+ lidmi, kteří si coming outem ještě neprošli. Příběhy se zkušenostmi ostatních a další akce mohou být tím, co takovým lidem usnadní jejich coming out a co je k němu motivuje, inspiruje i dodá jim odvahu.

Čím se letos program bude lišit, proč nebude tradiční pochod?

My jsme se už v březnu museli rozhodnout, jestli budeme průvod Prahou organizovat, či nikoliv. Bezpečnost účastníků je pro nás na prvním místě. Navíc už z loňska máme zkušenost s festivalem bez průvodu, který se nakonec vyvedl a byl úspěšný i z hlediska zajištění bezpečnosti. Přestože nás vynechání průvodu mrzí stejně jako účastníky, za svým rozhodnutím si stojíme. Myslíme si totiž, že současná pandemická situace není vhodná pro to, abychom pořádali hromadné setkání o zhruba 40 tisících lidí. Nebyli bychom schopni zajistit všechna pravidla ohledně rozestupů, nošení respirátorů a podobně.

Jinak na letošním festivalu máme více než 135 akcí. Prague Pride se bude konat na třech festivalových místech. Prvním je tradiční Pride Village na Střeleckém ostrově. Druhé je Pride House v Kasárnách Karlín a třetí Pride Live v Praze 1, které má na starost organizace Život 90. Akce jsme rozprostřeli do celého týdne, a navíc část z nich bude také online. Pevně věřím, že každý návštěvník si najde to své.

Obáváte se útoků či protestů odpůrců. Plánujete kvůli tomu nějaká zvláštní opatření?

Úzce spolupracujeme s Policií České republiky. Máme za sebou