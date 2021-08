Varovné ticho nad tlumočníky. Slova vlády o pomoci nezní důvěryhodně a nelze je ověřit

Komentář Jana Wirnitzera: Nemine den, abych neměl v některé z šifrovaných komunikací anglicky psaný dotaz: „Tak co, co vaše vláda? Přece jste rozhodli, že nám pomůžete. Doufám, že to brzy začne. Radši nevycházím z domu.“ Je těžké afghánským tlumočníkům vysvětlovat, že titulky o vládním rozhodnutí pomoci jim nemusejí připadat jako to, čím se zdají být.