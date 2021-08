V Českém ráji testují unikátní vrtulník bez pilota. Úřady tápou, místní protestují a majitel pozemků je uráží

Česká společnost Modelárna LIAZ vyrobila první kusy letounů budoucnosti. Stroje připomínající vrtulník jsou schopny létat bez pilotů sedm hodin v kuse, jejich let lze naprogramovat, či jej řídit na dálku. Nejnovější modely jsou nyní podle zjištění Deníku N testovány v Chráněné krajinné oblasti na dohled od hradu Trosky. Jedné z posledních zkoušek se účastnili i zástupci armády. Potřebná povolení firma má, místním však vadí intenzivní hluk, dvojí metr ochranářů i svérázný podnikatel.

Paní Doležalová právě připravuje buchtičky se šodó pro táborníky ubytované v chatkách u hotelu Nebákov na břehu stejnojmenného rybníka. „Je to jako v Kocourkově, tady v CHKO nám toho spoustu zakazují, ale lítat bezpilotním vrtulníkem, to nikomu nevadí,“ stěžuje si majitelka areálu v srdci Českého ráje. „Řešila jsem to už dvakrát s vedením Správy CHKO, ale vždycky mi řekli, že mají povolení a že si holt musím zvyknout. Tak už radši dělám, že nic, a jsem ráda, že sem ještě vůbec jezdí nějací hosté,“ dodává.

Správa CHKO Český ráj potvrzuje, že přijala zhruba deset stížností na intenzivní hluk z letů speciálního stroje Skyspotter 151. Lidem vadí především vysoká a setrvalá frekvence zvuku, který vydává a jenž je umocněn ještě tím, že se pohybuje de facto na místě a poblíž skal – zvuk se tak nese dál do okolí.

Problémem se kromě ochranářů zabývala policie i hygienická stanice. Ta však kontrolu odmítla provést z velmi specifického důvodu