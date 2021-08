Zdeněk Souček alias DJ Suki vybudoval z tuzemska světovou Mekku drum’n’bassu, žánru elektronické hudby pocházejícího z Anglie. Od roku 2002 tu pořádá festival Let It Roll, který z původně klubové akce pro hrstku nadšenců vyrostl ve vůbec největší jednožánrový hudební festival na světě, pyšnící se vedle třicetitisícové návštěvnosti také rekordně velkým designovým pódiem a vizuální show. Přežije navzdory pandemii?

Díky Zdeňku Součkovi je Česko velmocí zlomených beatů. Festival Let It Roll se blíží

V 90. letech jste stál u začátků české drum’n’bassové scény, dnes pořádáte největší festival tohoto žánru na světě. Jak vznikla myšlenka uspořádat jeho první ročník?

V polovině devadesátých let jsem objevil taneční hudbu, strašně mi učarovala. Navštěvoval jsem taneční party, ale styl drum’n’bass, který mě bavil nejvíc, tu ještě tak rozšířený nebyl. Okouzlil mě natolik, že jsem si řekl, že nechci být jen jeho konzument, ale chci se do celé scény aktivně zapojit. Bylo mi tehdy osmnáct a první logický krok byl, že jsem se naučil deejayovat. Párkrát jsem někde hrál, ale nikdo mě neznal, a tak jsem si řekl, že budu po klubech pořádat vlastní akce.

Jak vypadal první Let It Roll?

Poprvé proběhl v roce 2002 v klubu Mlejn, který měl kapacitu pět set lidí. Bylo vyprodáno. Jméno akce mi tehdy poradil bývalý zpěvák ze Skyline. Navazoval jsem na úspěch prvního ročníku i v dalších letech, ale nikdy jsem nepředpokládal, že by z LIRu mohl být jednou největší festival tohoto žánru na světě. Jen jsem dělal to, co mě baví, jak nejlépe jsem to dovedl. Akce se zvětšovaly a postupně vznikla velká firma, která dnes pořádá nejen tento festival, ale i další akce jako Renegade, Imagination nebo Audio Zoo.

Co bylo impulzem k tomu, aby akce narostla do dnešních megalomanských rozměrů?

Z Mlejnu jsme se přesunuli do libeňského Abatonu, který už pár let neexistuje. Pak jsme si pronajímali různé pražské haly, jako byly Harfa nebo bývalá Chirana. Prvních šest let probíhal LIR uvnitř. V roce 2008 jsme uspořádali první open air festival ve Starých Ždánicích, kam přijely tři tisíce lidí, a tam jsme se drželi až do roku 2013. Dlouho k nám jezdilo okolo sedmi tisíc lidí a velký zlom nastal, když