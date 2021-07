Jason Statham je v Rozhněvaném muži uvěřitelný, jen když nemusí příliš hrát. Na koho se jeho H. tak hněvá?

Anglický scenárista a režisér Guy Ritchie je v poslední době nesmírně pilný: posílá do kin už třetí celovečerní film během dvou let, což by bylo hodně i za normálních podmínek, natož v komplikované době covidové. V každém z těch tří snímků jde navíc jinou cestou. Ve vysokorozpočtovém spektáklu Aladin se svezl na vlně hraných adaptací starších disneyovek a nabídl solidní rodinnou podívanou. V krimikomedii Gentlemani se vrátil k žánru odlehčené gangsterky přetékající bizarními postavičkami, v němž si před více než dvaceti lety udělal jméno skrze filmy Sbal prachy a vypadni a Podfu(c)k. V novince Rozhněvaný muž pak překvapivě zvážněl a hraje na asi nejtemnější strunu ve své dosavadní kariéře.

Rozhněvaný muž je volnou předělávkou francouzského thrilleru Krvavý prachy (2004). Oba snímky vyprávějí o nemluvném a věčně