Notes: Zpravodajský kvíz na pátek a veselá písnička s melounem k tomu

Další prázdninový týden spěje k víkendu a jak lépe ho zakončit než krátkým kvízem na pátek? Posaďte se, začínáme:

Navzdory komplikovanému začátku se českým sportovcům na olympiádě daří skvěle. Kajakář Jiří Prskavec předvedl na vodě fantastický výkon, za který získal zlatou medaili. Jeho čas byl dokonce tak dobrý, že o první místo by ho nepřipravila ani případná jedna chyba.

Nás proto zajímá – sportovci ze kterých dvou dalších evropských zemí obsadili druhé a třetí místo?

Správnou odpověď spolu s detaily o tom, jak Jiří Prskavec sdělil velkou novinu blízkým a jak mu rodina pomohla k lepším časům, najdete v textu Davida Janeczka.

Fantastický výkon má za sebou i judista Lukáš Krpálek. Ten získal zlato a stal se jako první člověk na světě olympijským vítězem, mistrem světa a Evropy ve dvou nejtěžších kategoriích juda.

Otázka zní: Z jaké země pochází Guram Tušišvili, se kterým se Krpálek utkal ve finále, a proč je to jeho neoblíbený soupeř?

Správnou odpověď i tentokrát najdete v textu Davida Janeczka spolu s detailním popisem toho, jak se Krpálkovi povedlo porazit soupeře, kteří ve srovnání s ním byli mnohem těžší.

Kromě sportovních výsledků tu jsou i výsledky dalšího předvolebního průzkumu. Ten je zatím první, který se odehrál během prázdnin, a rozdíl třech uskupení v čele je v něm tak těsný, že dle odborníků nelze určit jednoznačného vítěze.

Přesto – přiřaďte hnutí ANO, koalici Pirátů se STAN a koalici Spolu následující hodnoty v průzkumu CVVM:

23,5 procenta

21,5 procenta

21 procent

Zda jste odpověděli správně, se spolu s daty dozvíte v textu Jana Tvrdoně.

Rušno dnes bylo ve Sněmovně, kde poslanci dva měsíce před koncem svého období narychlo schvalovali poslední změny, které ještě chtějí stihnout. Prošlo zvýšení penzí o 300 korun nad zákonnou valorizaci i pět set korun pro matky k důchodu za každé vychované dítě.

Jak dlouho musí žena dítě vychovávat, aby měla na nový příspěvek v důchodu nárok?

Správnou odpověď najdete v textu Barbory Janákové.

Automobily na elektrický pohon se dostaly do centra pozornosti poté, co Evropská unie ve své nové strategii navrhla od roku 2035 odchod jejich spalovacích kolegů na smetiště dějin. Spolu s nimi se do centra pozornosti dostala i debata o tom, zda je tenhle vývoj správný a dostatečně promyšlený. Ne vždy je to debata přísně podložená fakty a často ignoruje i změny, které se v technologiích odvíjí nesmírně rychle.

Jednou z velkých otázek je baterie elektromobilů, která je náročná na výrobu i recyklaci. Volkswagen představil strategii, podle níž chce autobaterie recyklovat. Jak velkou část z nich (v procentech) dokáže automobilka znovu použít?

Tyhle i další rizika a přínosy elektromobilů rozebírá ve svém komentáři Michal Tomeš, v němž najdete i správnou odpověď.

Vosy nejspíš nemají moc fanoušků, přesto je nelze úplně zatratit. Lenka Vrtišková Nejezchlebová v rozhovoru s entomologem Jakubem Strakou zjišťovala, zda jsou vosy k něčemu užitečné, proč se vždy objevují až na konci léta a jak vlastně žijí.

A otázka na jednu ze spousty věcí, které se v rozhovoru dozvíte: proč si vosy v teplých oblastech, jako jsou například Havaj nebo Maroko, stavějí obří superhnízda?

Správná odpověď je i tentokrát ukrytá v textu.

Ve Spojených státech začíná třetí vlna pandemie. Na Floridě přibylo za den 16 000 nakažených a jednotlivé státy znovu zavádí povinné nošení roušek. V nemocnicích se nejčastěji ocitají neočkovaní lidé. Situace na některých místech je přitom taková, že se lidé raději očkují tajně, aby nečelili výtkám svých známých.

Jakou odměnu navrhl dát každému, kdo se nechá očkovat, americký prezident Joe Biden?

Správnou odpověď najdete v textu Jany Ciglerové.

Maďarská vláda chce svůj problém vyřešit opět referendem. Tentokrát hodlá Viktor Orbán nechat lidi hlasovat o otázkách sexuální výchovy dětí. Země totiž čelí silné kritice svých partnerů z Evropské unie poté, co zákonem zakázala zobrazování homosexuality nezletilým.

Poslední maďarské referendum se odehrálo v roce 2016 a týkalo se přerozdělování migrantů. Referendum bylo neplatné. Kolik procent hlasujících v něm ale myšlenku odmítlo?

Správná odpověď je v textu Zoltána Szalaye.

Závěrem ještě několik tipů na víkend:

Pokud nevíte, na co se přes víkend dívat (a hledáte spíš lehké pobavení než rozšiřování intelektuálních obzorů), doporučuji reality show Sexy Beasts na Netflixu. V krátkých epizodách se zde seznamují lidé v absurdních maskách, kteří se snaží zjistit, zda je možné získat si náklonnost toho druhého pouze na základě své osobnosti, nikoliv vzhledu. Nečekaným vítězem pořadu jsou atraktivní ženy, které dostávají příležitost ukázat, co v nich je ještě před tím, než je někdo zhodnotí na základě vzhledu. Nečekaným poraženým je rasismus, protože pod maskou je barva kůže bezvýznamná a záleží opravdu jen na osobnosti.

Pokud nevíte, co poslouchat, doporučuji píseň Love Again od Duy Lipy, která tento měsíc dostala i videoklip. Zajímavá je na ní úvodní melodie, která se nese celou písní. Pokud se vám zdá povědomá, máte správný pocit. Motiv použil v roce 1997 britsko-indický hudebník White Town v písni Your Woman (a spousta dalších hudebníků jinde). Ještě zajímavější je ale to, že ani on nebyl první a melodie pochází z roku 1932, kdy se objevila v nahrávce My Woman. Název alba Future Nostalgia, na které Dua Lipa písně nazpívala, je tak docela přesný.

Pokud nevíte, co vařit, zkoušeli jste už salát z červeného melounu s feta sýrem? Pokud ne, máte co dohánět. Kromě toho, že chutná skvěle, dává i návod na to, jak zpracovat meloun, u kterého jste přecenili své možnosti. Receptů je několik, základ najdete u Jamieho Olivera a dle libosti můžete obměnit mátu za bazalku nebo přidat černé olivy.



A pokud nevíte, kam v následujících týdnech vyrazit za hudbou, máme pro vás velký přehled srpnových festivalů.

Víkendu zdar!