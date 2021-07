Volal manželce a mamince, než šel „za klukama“. U ceremoniálu i slza ukápla, říká zlatý Prskavec

Prskavec přiletěl do Tokia jako obhájce olympijského bronzu z Ria de Janeira. Tehdy ho o zlato připravila penalizace za dotek s brankou. O pět let později předvedl český kajakář znovu nejrychlejší olympijský čas. Dokonce tak rychlý, že by jej ani případná jedna chyba o zlato nepřipravila.

Jeden z největších českých favoritů na medaili v Tokiu navíc zvládl tíhu okamžiku. Jako nejrychlejší semifinálový jezdec totiž startoval ve finále jako poslední s vědomím časů svých konkurentů.

Po suverénní jízdě se ale nemusel na nikoho ohlížet a s více než třísekundovým náskokem si dojel pro olympijské zlato, které vícenásobnému mistru světa v medailové sbírce dosud chybělo.

Po stříbrném Lukáši Rohanovi tak získal Prskavec v olympijském kanále Kasai druhou medaili pro naši výpravu. Z českého pohledu je tedy vodní slalom