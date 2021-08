Děti patří za všech okolností k rodičům. I v nemocnici, říká primář dětského oddělení v Havířově

Jeho oddělení patří mezi ty, kde se personál snaží vyjít co nejvíc vstříc potřebám dětí i rodičů. Návštěvní hodiny jsou zrušené, rodina může přijít kdykoliv, všechny zákroky dělají lékaři a sestry s co největším ohledem, aby neznamenaly pro dítě trauma, rodiče mohou být u každého vyšetření. „Nejde o alternativní či moderní přístup, spíš je to z mého pohledu návrat ke kořenům,“ říká primář dětského oddělení havířovské nemocnice Hynek Canibal, pediatr, kardiolog a neonatolog s více než dvacetiletou praxí.