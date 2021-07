Nabídku vést BIS jsem nedostal. A kdyby ano, odmítnu ji, říká Koudelkův náměstek

Náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček odmítá, že by dostal nabídku, aby vedení kontrarozvědky převzal po svém současném šéfovi Michalu Koudelkovi. V případě, že by jej někdo s nabídkou oslovil, odmítl by ji, potvrdil Deníku N.