„Velký mozek, kultura ani jazyk nestačí. Bez schopnosti přátelit se bychom tu dnes pravděpodobně nebyli. Díky ní jsme se naučili vnímat jako rodinu i ty, které jsme předtím nikdy neviděli, lépe spolupracovat a nakonec i předběhnout ostatní druhy lidí,“ říká evoluční antropolog a autor teorie o přežití těch nejpřátelštějších Brian Hare. Jak by vypadal svět, kdyby se lidé nedokázali přátelit? Proč z nás přátelskost někdy dokáže udělat i nebezpečné agresory? A jak s tím vším souvisí multikulturalismus, Donald Trump a stážisté v americkém Kongresu?

Přežili ti nejpřátelštější. Má to ale nebezpečný háček, tvrdí vědec

V úvodu své knihy píšete o Charlesi Darwinovi – tvrdíte, že dnes jeho evoluční koncept přežití nejsilnějšího nechápeme úplně správně. V čem přesně se podle vás ti, kteří tvrdí, že přežije ten nejsilnější, mýlí?

Koncept přežití nejsilnějšího se v obecně rozšířeném chápání interpretuje velmi pokřiveně. Mnozí si pod ním totiž představí fyzickou sílu, velikost, krutost.

Pokud jste větší, silnější a máte více prostředků, v některých situacích vám to skutečně může pomoci zvítězit. Když ale mluví o přežití nejsilnějšího Darwin, má na mysli organismy, které zkrátka disponují nějakou vlastností, jež přináší dalším generacím výhodu – pomůže jim přežít.

Problémem obecně populární interpretace Darwinovy teorie zároveň je, že po ní často následuje morální soud. Mnozí mají tendenci myslet si, že právě díky velikosti a síle je jednotlivec nebo celá skupina hodnotnější než druhá. Darwin ve své teorii ale o ničem takovém nemluví. Když se vás lidé snaží přesvědčit, že právě jejich skupina je nadřazená, a odůvodňují své kroky tím, že to je „přirozené“ a podložené „vědou“, je to jen další hloupost. Zároveň se v tu chvíli dostáváte do společensky velmi problematické situace.

Ve vaší knize „Přežití nejpřátelštějších“ rozvíjíte teorii, že přežít nám nepomohly síla či velikost, ale schopnost budovat přátelství. Byly by člověku hrubá síla a bystrý mozek bez schopnosti přátelit se k ničemu?

Když se zeptáte, co člověka odlišuje od jiných druhů, obvykle vám většina odpoví: „Máme velký mozek, jazyk, kulturu.“ Ještě před 50 000 lety byl ale Homo sapiens jedním z mnoha lidských druhů. Také měly vše výše zmíněné a všechny vyhynuly. A my jsme stále tady.

Zdá se proto, že velký mozek, kultura a jazyk nestačí. Muselo tady být něco dalšího. A já se domnívám, že právě nový druh přátelskosti dal našemu druhu výhodu. Když totiž od všeho trochu odstoupíte, nemůžete si nevšimnout, že nové