Kam za hudbou a zábavou v druhé půlce prázdnin. Velký přehled srpnových festivalů

V relativně stabilním českém festivalovém prostředí bylo v uplynulém desetiletí události možné dělit různě. Na ty lokálního, nebo evropského významu, ty divácky soběstačné z domácích zdrojů, anebo ty, které se neobešly bez „posil“ ze zahraničí, podle žánrů, podle zastoupení domácích interpretů a vztahu k nim, podle ochoty dát prostor méně známým jménům, a tak dále.

Letos je primárním třídicím kritériem zvolená strategie přežití. Pořadatelé často stáli před dvěma možnostmi: zrušit letošní ročník a „přesunout“ jeho účinkující o rok, kdy zkrátka na stejné obličeje na plakátech budete napřesrok narážet už potřetí, anebo pořídit okleštěnou variantu akce, často mimo tradiční termíny (srpnová konstelace vypadala předvídatelnější) a často pod částečně pozměněným jménem, což včetně leckdy přerušeného číslování ročníků za pár let zamotá hlavu fanouškům i kulturním historikům.

Současné rozvolňování sice může vyvolávat dojem, že situace v Čechách je stabilizovaná a pořadatelé – stejně jako podnikatelé v mnoha jiných oborech – si už mohou oddechnout. Nic však není dále od pravdy, slovníkem oblíbené stolní hry je na hřišti příliš mnoho kartiček Náhoda a jen pár Financí. Přesvědčit se o tom mohli pořadatelé Besedy u bigbítu, kterým kvůli karanténním opatřením pouhých pár týdnů před otevřením areálu „vybouchly“ hlavní atrakce v čele s jedním z objevů letošního roku, britskou kapelou Black Country, New Road. „Nestihnou do termínu Besedy ukončit očkování, což by pro ně v kombinaci s horšící se epidemickou situací v Británii znamenalo minimálně povinnou karanténu po návratu. Tu si z finančních i osobních důvodů nemůže nikdo ze členů dovolit, čemuž lidsky i profesně rozumíme. Byli jsme ochotni přistoupit i na nestandardní podmínky, které současnost přináší, na úhradu prodlouženého ubytování v ČR v souvislosti s PCR testováním včetně úhrady samotných PCR a antigenních testů,“ vysvětluje ředitel festivalu Pavel Uretšlégr.

Epidemiologická situace v zahraničí kosí v programech i jiným způsobem.