Notes: Státy se snaží snížit počty neočkovaných. Američané vymysleli diskrétní řešení

Ještě před rokem připadala vakcína proti covidu většině lidí jako dar z nebes, dneska už si ale její aplikaci výrazná část obyvatel rozmýšlí. Vliv dezinformací a zavádějících tvrzení, které mezi lidmi šíří konspirační weby, některé známé osobnosti i zaměstnanci trollích farem, se projevuje v plné síle a ohrožuje nejen jejich příjemce, ale i ty, kdo se vakcínou bránit proti covidu nemohou.

Dnešní vydání Deníku N proto přináší tři zprávy ze čtyř zemí, z nichž se každá k tomuto problému postavila jinak: Kanada, která dokázala zázraky, Česko, kde se premiér snaží konspirátory přemoct úlevami očkovaným, Slovensko, kde je proočkovanost mezi nejnižšími v Evropě, a Japonsko, které sezvalo sportovce z celého světa a teď se tam mohutně šíří nákaza.

Že to ale v Česku nebude s vládními nařízeními jen tak, ukazuje článek Ivy Bezděkové o tom, proč soudy opakovaně zrušily příkazy ministerstva zdravotnictví, které vydalo během pandemie. Zákony a vyhlášky má na tomto resortu na starosti náměstek Policar, který podepisoval některé sporné dokumenty už za předchozích ministrů.

Premiér Andrej Babiš přišel s novým nápadem, jak motivovat další lidi, aby se nechali očkovat. Chce jim dát dva dny volna zdarma, zjistili Jan Tvrdoň, Michal Tomeš a Markéta Boubínová. Chce tím předejít tomu, co se právě děje v jeho rodné vlasti: tedy že silná skupina neočkovaných obyvatel ohrožuje zdraví zejména dětí, které nejsou očkované kvůli věku, a šířící se virus tak mohou dostat, a v některých případech i těch, kteří vakcínu už mají.

Slovensko totiž patří mezi země s nejnižší proočkovaností v Unii. Alespoň jednu dávku dostalo pouze 40 procent lidí – pro srovnání, v Česku je to 52 procent – a tempo navíc výrazně zpomaluje. Počet Slováků, kteří odmítají očkování, roste, upozorňuje slovenská kolegyně Veronika Folentová.

Slováci i Češi by si mohli brát příklad z Kanady, kde ještě v únoru neměli dostatek vakcín a naočkovaných tam bylo méně než tři procenta obyvatel. Dnes je na tom Kanada lépe než jinak výtečně zásobené Spojené státy a má naočkováno přes 71 procent obyvatel. V kategorii nad 12 let je to dokonce přes 80 procent. Jak to severoamerická velmoc dokázala? O tom podrobně Rastislav Kačmár v článku Selhání se změnilo ve světový úspěch. Kanadě při očkování pomohly tři faktory.

Zato japonské ministerstvo zdravotnictví už druhý den po sobě oznámilo zatím nejvyšší denní počet nakažených od loňského ledna. Ve 126milionové zemi se za posledních 24 hodin potvrdilo 9583 nakažených. Nouzový stav, který už byl před dvěma týdny znovu vyhlášen v Tokiu, teď tváří v tvář vzrůstající covidové bilanci chtějí vyhlásit i tři s Tokiem sousedící prefektury: Kanagawa, Čiba a Saitama, všímá si Magdalena Slezáková v článku Japonsko uprostřed olympiády hlásí prudký růst počtu nakažených, prefektury kolem Tokia chtějí nouzový stav.

Jak si aktuálně stojí naši sportovci a sportovkyně, podrobně popisuje sportovní expert David Janeczek v článku Hvězda z bazénu: Seemanová pokořila rekordy, příště může doplavat pro medaili.

Násilí ve Venezuele v posledních letech propuklo s novou urputností. Je logickým vyústěním ekonomické a sociální krize této kdysi nejbohatší země latinskoamerického kontinentu, která se v posledních letech propadla na úroveň zbídačeného Haiti, tedy země, kde vládnou chaos, bezpráví a teror. Dění popisuje Eduard Freisler v článku Venezuelu spolu s Madurem ovládají kriminální gangy.

Co vás v Deníku N čeká zítra:

– Dva dny volna za hotové očkování

– Kampaň Pirátů a Starostů mají probrat nanuky, cyklotour a pozitivní témata

– Úřady sledují vývoz z Vimperka do Číny

– Očkovat se při nemoci je risk, míní lékaři

– Mladý Slovák radil britské vládě s brexitem

– Lidé chtějí novináře-hrdiny, mluvit musíme i s mafiány, říká Pavla Holcová

– Tak chytří, jak daleko vidíme? Za mozek vděčíme savaně

– Komentář: Dal mi pusu v battle busu…

– Čapkovo R.U.R. slaví, byť trochu opožděně

– Češka pokořila rekordy, medaile není sci-fi

Inspirace odjinud:

Zajímavý krok učinili v jednom zdravotnickém systému v americkém státě Missouri. Protože si uvědomují, že očkování proti covidu je v USA (a nejen tam, že) zpolitizováno a přijetím či odmítnutím vakcíny někteří lidé vyjadřují i politický postoj, z něhož před svým okolím někdy nemohou ustoupit, vymysleli pro tyto lidi cestu ven.

V síti poliklinik Ozarks nabízejí diskrétní očkování: buď v samostatné místnosti, nebo přímo vpichem do paže z auta při projíždění drive-thru.

„Uděláme cokoli, co dotyčný člověk potřebuje, aby se mohl postarat o své zdraví a neřešit, co si o tom myslí jeho okolí,“ popsala doktorka Priscilla Fraseová z Ozarks Healthcare.

Deník N pro vás také přichystal nový newsletter. Jmenuje se Čínská depeše a nabídne vám komentovaný pohled na širší dění ve (stále ještě) nejlidnatější zemi planety, která drží v ruce jeden z klíčů k budoucnosti světa (a tedy i k naší). Kromě aktuálních zpráv i hlubšího politického a společenského dění se můžete těšit na kulturu, historii a tipy z hudební, literární i filmové scény – vybírat pro vás bude Magdalena Slezáková. Čínská depeše bude vycházet jednou za čtrnáct dní a premiéra ji čeká už tento týden; k jejímu odběru se můžete přihlásit zde.

Tak hezký večer!