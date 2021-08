Chvála toho, co není

Jako živé sochy doplňují neměnnou scenerii. Většinou si polohlasně povídají, občas jen tak stojí a dívají se na hladinu a její okolí. Já zadýchaně ukrajuji bazén za bazénem, oni jsou ztělesněním nečinnosti a klidu. Nejen dnes, takřka pokaždé. Nejdřív se pozastavím nad tou nulovou efektivitou práce – dva muži stojí a téměř nic celý den nedělají. Pak mi to dojde. Někdy je dobře, když někdo zahálí. Když něco není.

Jsme po celý život nastaveni tak, že kladné body sbírá aktivita. Žádáme si výsledky, splněné úkoly, protržení cílové pásky. Nestačí nám „pokus, omyl“, chceme „pokus a zdařilý výsledek“. Co je doma, to se počítá. Život bychom si mohli představit jako dlouhý to-do list, ve kterém si postupně odškrtáváme položky. Vysokoškolský titul, kariéra, byt, svatba, první dítě, auto, druhé dítě, dovolená v Jugoslávii…

Určuje nás to, co je. To, co máme. Milníky, které