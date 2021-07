Číňané prozkoumali kondici mediální agentury Médea a rychle ji prodali zpět Soukupovi

Čínský konglomerát CITIC Group loni v dubnu získal většinu v mediální agentuře Médea, kterou do té doby ovládal podnikatel a moderátor Jaromír Soukup. Počátkem letošního července pak Číňané dokázali Soukupa odstavit z vedení firmy a dosadit na nejvyšší posty své lidi. To novým vlastníkům konečně umožnilo nahlédnout do fungování firmy a vidět, v jaké je kondici. Neuběhl ani měsíc a Číňané agenturu opustili – svůj podíl 55,8 procenta prodali zpět Soukupovi.

CITIC Group, kterou v Česku reprezentuje mimo jiné Jaroslav Tvrdík, už od roku 2019 usilovala o uskutečnění auditu, který by jim umožnil zjistit skutečný stav jedné z největších mediálních agentur v Česku. Soukupovo mediální impérium se dlouhodobě potýká s dluhy a Číňané mu tehdy pod podmínkou auditu přislíbili špatnou ekonomickou situaci vyřešit.

Jakmile však auditoři začali studovat účetnictví, Soukup z dohody vycouval a audit ukončil. Nyní – když Soukup přišel o vedení agentury Médea – mohli noví majitelé audit zadat znovu.

Deník N o auditu informoval začátkem července a potvrdil ho mimo jiné i tehdejší šéf společnosti Martin Konrád, kterého do čela firmy dosadili Číňané. „Audit probíhá, dělá jej společnost PwC,“ řekl tehdy Deníku N.

Nyní se už k auditu vedení společnosti nechce vyjadřovat. Martin Konrád Deníku N na dotazy, zda audit vůbec začal či zda případně stále probíhá, odpověděl pouze: „Bez komentáře.“ Vyjadřovat se nechtěl ani Jaroslav Tvrdík z vedení české dceřinky čínského holdingu.

Rozchod se Soukupem

Číňané se každopádně z agentury Médea několik týdnů po jejím ovládnutí stáhli a svůj podíl Soukupovi odprodali. Cena se podle zdrojů Deníku N měla pohybovat mezi