Babiš se střetne na Ústecku s Bartošem. Kampaň podle analytika přitvrdí

Klání obou kandidátů na post předsedy vlády se uskuteční v jedné z největších voličských bašt ANO. Babišovo hnutí totiž postupem času a po své otočce doleva vyluxovalo právě bašty tradiční levice, které se mimo jiné nacházejí právě v Ústeckém kraji.

„Pan Babiš se rozhodl pro přímý souboj s předsedou Pirátů. Není to tak dávno, co jsme navrhovali jeden volební obvod, kde by si to mohli rozdat lídři v jednom velkém souboji,“ řekl ČTK předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Současný premiér bude, stejně jako Ivan Bartoš, v Ústeckém kraji kandidovat poprvé. Oba politikové shodně v roce 2013 vedli kandidátky v Praze, před čtyřmi lety se přesunuli do Středočeského kraje. Nyní se oba potkají potřetí, poprvé ovšem v roli dvou premiérských adeptů.

To, že si Ivan Bartoš vybral Ústecký kraj, bylo vnímáno jako dobrý strategický tah. Piráti a STAN jej oznámili už loni, kdy Česko sužovala pandemie koronaviru a ANO postupně ztrácelo přízeň. Bartošova kandidatura v kraji, kde jsou Babiš, SPD či komunisté velmi silní, byla brána jako krok, kdy si jako přímý vyzyvatel jde sebrat i část jejich hlasů.

„Síla ANO v Ústeckém kraji může být politicko-strategickou motivací právě proto, že Piráti pod Bartošovým vedením mají ambici vystřídat hnutí u moci, takže si jejich lídr pro tuto roli vyzývatele zvolil kraj s nejsilnější podporou ANO,“ řekl politolog Petr Just.

Kandidatura šéfa Pirátů na Ústecku podle něj může být motivována i snahou o potlačení nálepky pražské strany. „Může za tím být i snaha odbourat jakýsi