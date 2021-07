Hvězda z bazénu: Seemanová pokořila rekordy, příště může doplavat pro medaili

Plavkyně Barbora Seemanová skončila na trati 200 metrů volným způsobem šestá. Na první pohled nejde o tak velký úspěch, za šestá místa se přece na olympiádě medaile nerozdávají. Pro Česko je to ale mimořádný výsledek.

Jednadvacetiletá plavkyně odletěla do Tokia s jasným cílem – postoupit do olympijského finále. To se z českých plavců naposledy povedlo Danielu Málkovi na hrách v Sydney v roce 2000.

Seemanová svůj cíl splnila ve své nejsilnější disciplíně, tedy na kraulařské dvoustovce. Ve finále navíc předvedla další osobní a zároveň i národní rekord v čase 1:55,45 minuty, čímž svůj zápis z tokijského semifinále zlepšila o necelých sedm desetin vteřiny.

„Povedlo se nám to, na co