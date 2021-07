Notes: Vláda podle práva a zákonů? A k čemu? Neobtěžujte nás s tím (v nejhorším udělíme výjimku)

Ale protože nechci, omezím se jen na suché konstatování: Nejvyšší správní soud zrušil další mimořádné opatření, tentokrát o nošení respirátorů a roušek v obchodech, nemocnicích či v hromadné dopravě.

Z dnešních událostí, zjištění i analýz vybíral Libor Stejskal

Takhle by to opravdu nešlo. Zdá se, že samotní soudci už jsou z toho, jak volně si lidé ze Strakovky vykládají právo, poněkud zoufalí. „Ze strany ministerstva jde o podrývání právního státu. My jen chceme, aby splnili zákonnou povinnost podle pandemického zákona. Ale ministerstvo to opakovaně ignoruje,“ řekl kolegovi Lukáši Prchalovi soudce Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš, předseda senátu, který dnes verdikt vynesl.

Pravidla pro Orbána i Babiše. S tím, jak mnozí politici vládnoucí v postkomunistických zemích využívají svou moc, má problém i Brusel. Není divu. „Jde o exkluzivní klub, který stojí a padá na principech právního státu,“ vysvětluje v komentáři politolog Jiří Pehe. Jednoduše si nemůže dovolit ignorovat fakt, že je Orbán, Kaczyński či Babiš ostentativně porušují či překrucují ve svůj prospěch.

Úplně výjimečná výjimka. A často ani nemusí jít o porušování zákonů, aby člověk nad ministerskými kotrmelci kroutil nechápavě hlavou. Resort zdravotnictví minulý měsíc oznámil, že všechny nově dovezené samotesty mají mít od července posouzení Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo laboratoře uznávané Evropskou komisí. Prostě žádné výjimky. Jenže si to zase rozmyslel a teď bude rozhodovat o výjimce na dodávku milionů testů do škol, zjistily Iva Bezděková a Zdislava Pokorná. Shodou okolností od firmy, jejíž majitel se léta zná s ministrem Adamem Vojtěchem. No, to bude asi náhoda…

A co byste doporučil na klouby, pane Šlachto? Vše se ovšem zásadně změní, až se k moci dostanou nové, dosud neokoukané strany. Tedy minimálně to jejich protagonisté slibují, kudy chodí. Člověk by si řekl, koho asi tyto slibotechny mohou oslovit. Tak třeba v případě Roberta Šlachty na tuto otázku odpovídá na partnerském webu Investigace.cz Josef Šlerka. Ti, kdo šéfa Přísahy sledují na Facebooku, jsou převážně obdivovatelé Miloše Zemana, čtenáři tweetů Jiřího Ovčáčka, lidé – zejména ženy – vyhledávající na internetu různé „babské rady“ a národovci. A (ne)překvapivě se jeho příznivci mísí s fanoušky Babišova ANO.

Zvolna, slečno Lipovská. Ještě těžší kalibr je Volný blok někdejší prezidentské kandidátky za KSČM Jany Bobošíkové, za nějž se rozhodla kandidovat členka Rady ČT a hlasitá kritička současné veřejnoprávní televize Hana Lipovská. Jak se na její kandidaturu dívají poslanci z jiných stran? To zjišťovala Bára Janáková.

Ani v zahraničí si ovšem od různých obskurností moc neodpočineme.

Haló, tady Kim. Severokorejský diktátor si – obrazně řečeno – loni touhle dobou z mobilu demonstrativně vymazal číslo na prezidenta sousední demokratické Koreje. Jenže mezitím na diktátorovu zemi udeřila hospodářská krize, hluboká i na tamní neutěšené poměry. A protože na Jižní Koreu tlačí nový americký prezident Biden, jenž nechce nevyzpytatelného vůdce KLDR úplně odříznout, horká linka mezi Pchjongjangem a Soulem se dnes, v den, kdy bylo před 68 lety podepsáno mezi oběma zeměmi příměří ukončující krvavou válku, opět „rozezněla“. Více o tom ví naše specialistka na Korejský poloostrov Magdalena Slezáková.

Robocoup? A mnoha Čechům právě v této době známé Tunisko a jeho pláže nehlásí právě povzbudivé zprávy. Tamní prezident odstavil od moci premiéra, nejméně na třicet dnů suspendoval parlament a odborníci mluví o převratu. Nejvýstižněji asi Robocoup. Proč? To se dozvíte v textu kolegy ze slovenského Denníku N Lukáše Vráblika.

Co dál dnes stojí za povšimnutí

Němečtí právníci se nemohou dohodnout, co se čtyřiaosmdesátiletým penzistou, který ve svém sklepě přechovával německý tank ze druhé světové války, protiletadlové dělo a torpédo. Soud v Kielu na severu Německa se snaží určit, zda se na penzistovu sbírku vztahuje zákon regulující výrobu, prodej a přepravu válečných zbraní. Zprávu přinesla ČTK.

Kazachstán zablokoval sociální síť LinkedIn. Svůj krok úřady odůvodnily tím, že na síti, která patří Microsoftu, se objevují reklamy na online casina a falešné účty. Platforma údajně nesplnila požadavky tamní vlády.

Předseda Světové atletické federace Sebastian Coe se podle agentury Reuters nechal slyšet, že by se měla přehodnotit pravidla zakazující sportovcům užívat konopí. Právě pozitivní test na něj vyřadil americkou vícebojařku Sha’Carri Richardsonovou z účasti na olympijských hrách v Tokiu.

Reuters též přinesl zprávu o nové mobilní aplikaci, která prý dokáže rozpoznat, v jakém rozpoložení se právě nachází vaše kočka a co by ji dokázalo potěšit. Zda se něco takového připravuje i pro lidi, agentura neuvedla.