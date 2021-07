Co s volným časem na místě, kde to neznáte? Portál SkvěléČesko.cz vám s tím pomůže!

Jak to funguje? Na portálu SkvěléČesko.cz vyberete lokalitu a termín, kdy máte čas. Můžete si také pomocí filtru zvolit, zda chcete venkovní či vnitřní zábavu, pro jednotlivce, děti nebo skupiny. Pak už si stačí vybírat z mnoha aktuálně dostupných aktivit určených přímo pro vás. Pokud se však z jakéhokoliv důvodu nebudete moci na aktivitu dostavit. Nevadí. Naprostá většina provozovatelů umožňuje rezervaci flexibilně měnit či dokonce zrušit. Nemusíte mít strach ani o své peníze, po zrušení rezervace vám je portál obratem vrátí zpět. Jednoduché vyhledávání a rezervace volnočasových aktivit šetří váš čas a navíc se vyhnete frontám u pokladen. U vybraných poskytovatelů vás totiž turniket pomocí QR vstupenky pustí, aniž byste museli čekat.

Největší zastoupení mají na platformě zážitkové aktivity, kterých je aktuálně v nabídce asi 400, dále si návštěvníci mohou vybírat ze zhruba 300 sportovních, 250 vzdělávacích a kulturních akcí a přibližně 150 skupinových her. Na portálu SkvěléČesko.cz jsou také zastoupeny wellness služby i široká škála půjčoven nejrůznějšího sportovního vybavení – od kolečkových bruslí, přes koloběžky, kola a elektrokola až po paddleboardy, lodě a další vybavení pro vodáky.

Vybíráme několik netradičních zážitků na léto:

Vezměte děti několik kilometrů za Prahu do Farmarku Soběhrdy. Farmapark totiž není tradiční zoo. V Soběhrdech si můžete zvířata pohladit, nakrmit a poznat je tak v jejich přirozeném prostředí. Pokud však dáváte přednost akčnější zábavě, určitě si zajděte zahrát paintball do Benešova. Na výběr máte 6 odlišných hřišť, takže si na své přijdou zkušení hráči i děti. Junior paintball určený pro děti od 5 do 14 let je díky několika prvkům bezpečnosti uzpůsoben pro maximální zábavu dětí a minimální obavy maminek. Celkový zážitek umocní skutečnost, že se celá hra nachází v bývalém areálu vojenské základny s bunkry, zákopy a vojenskou technikou.

V okolí Špindlerova Mlýna naleznete krásné přírodní scenérie a malebné horské chaty a chalupy. Ten, kdo už má toulání po horách dost, může využít služeb Adventure parku sportovní agentury Yellow point. V každém netradičním balíčku na vás čeká nezapomenutelný zážitek. Například obří houpačka – jedna z nejvyšších v Evropě, zip line podél přehradní nádrže Labská a nakonec třeba sjezd na koloběžce ze Špindlerovy boudy do centra Špindlerova Mlýna.

Na SkvěléČesko.cz si můžete vybrat a zarezervovat volnočasové aktivity tam, kde to neznáte, nebo i ve vašem okolí! Vyzkoušejte, jak jednoduché to je!