Kandidatura Lipovské vadí i poslancům ANO. Sommerová navrhne její odvolání z Rady ČT

Když před rokem a půl poslal volební výbor Lipovskou do užšího kola kandidátů na radní ČT, chválili zejména poslanci ANO a SPD její racionalitu, pragmatičnost a úsudek. „Paní Lipovská tam prostě patří. Na slyšeních byla nejlepší,“ řekl Deníku N mimo záznam jeden z poslanců ANO, favorizovali ji i další členové výboru z nejsilnějšího sněmovního klubu.

Poté co však nyní Lipovská oznámila kandidaturu za Volný blok, řada z nich svůj postoj přehodnocuje.

Například Patrik Nacher na Twitteru napsal, že když někdo vede kandidátku politické strany, neměl by zároveň být v Radě České televize.

Nebudu se schovávat za letní dovolené a zareaguji na aktuální dění. Padni komu padni. V momentě,kdy někdo kandiduje za politický subjekt do Sněmovny a navíc v pozici lídra (př. H. Lipovská, J. Nerušil), neměl by být členem mediální rady, bez ohledu na to, jestli ve volbách uspěje — Patrik Nacher (@PatrikNacher) July 26, 2021

„Nebudu se schovávat za letní dovolené a zareaguji na aktuální dění. Padni komu padni. V momentě, kdy někdo kandiduje za politický subjekt do Sněmovny, a navíc v pozici lídra (například H. Lipovská, J. Nerušil), neměl by být členem mediální rady – bez ohledu na to, jestli ve volbách uspěje,“ sdělil.

Sám ale odvolání Lipovské nenavrhne. „Podpořím ho, když