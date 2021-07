Podporují Zemana, zajímají je „babské rady“. Kdo jsou fanoušci Roberta Šlachty na Facebooku?

Robert Šlachta a jeho hnutí Přísaha vypadají jako černý kůň podzimních voleb. Výzkumy Přísaze připisují, že by mohla překročit pětiprocentní hranici nutnou ke vstupu do Poslanecké sněmovny, hnutí si tak podle všeho zajistí možnost účastnit se předvolebních debat v České televizi. Robert Šlachta si však nevede špatně ani na Facebooku. Jeho stránka má přes 78 000 fanoušků, a počtem odběratelů je tak srovnatelná s profilem Ivana Bartoše. Svou fanouškovskou základnou pak překonává stránky Petra Fialy, Mariana Jurečky a řady dalších. Z ostatních lídrů parlamentních stran mají více příznivců jen Tomio Okamura a Andrej Babiš. Ti ale začali budovat své stránky již před pěknou řadou let.

Vnik Roberta Šlachty do zóny možného vstupu do Sněmovny nastolil otázku, která stále není zcela zodpovězená: kdo jsou jeho potenciální voliči? K odpovědi na tuto otázku