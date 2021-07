Medaile pro školačky. Proč ženský skateboarding ovládly v Tokiu děti?

Skateboarding zažívá na olympijských hrách v Tokiu premiéru. A přestože jsou za námi teprve soutěže mužů a žen v kategorii street (park je na programu v závěru druhého týdne her), dostala se nová olympijská disciplína do povědomí fanoušků po celém světě. A to hlavně díky všem třem medailistkám.

Vítězka Momidži Nišijová z Japonska oslaví na konci srpna čtrnácté narozeniny, druhé Brazilce Raysse Lealové bude čtrnáct až na začátku příštího roku a třetí Japonce Funě Nakajamaové bylo v červnu šestnáct.

Momiji Nishiya & Rayssa Leal only 13 year but are Gold and Silver Olympic medalist 👏 pic.twitter.com/nccve4edFN — Hedonist (@The_Hedonist_6) July 26, 2021

Pětice z osmi finalistek je náctiletá, třicítku překročila pouze čtvrtá Američanka Alexis Sabloneová, se sedmi medailemi z X Games je legendou skateboardingu.

„Je mi 34 a skáču na skateboardu. A jsou tady neuvěřitelné třináctileté holky, které