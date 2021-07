200 let nezávislosti Peru, nastupuje marxistický prezident. Učitel z hor slibuje nový start, jehož se půl země bojí

Každých pět let 28. července, na výročí vyhlášení nezávislého Peru, skládá přísahu zvolený prezident. Letos, kdy třiatřicetimilionová jihoamerická republika chtěla s pompou oslavit kulaté 200. narozeniny, ale málem došlo k ostudě. Dlouhé týdny nebylo jasné, kdo má na červenobílou šerpu hlavy státu nárok.

Teprve osm dní před inaugurací rozhodl zodpovědný volební orgán, že Pedro Castillo Terrones o pouhých 44 tisíc hlasů vyhrál duel o nejvyšší post.

Bude to on, kdo za Peru sfoukne svíčku na pomyslném narozeninovém dortu. Přitom ještě před třemi měsíci by nikoho nenapadlo, že hlavní postavou oslav jubilea bude právě tento jedenapadesátiletý vesnický učitel.

Když se devět pere, desátý se směje

Volby se letos zdály být nudnou záležitostí. Národ je zkroušený covidem a ještě více jeho ekonomickými dopady. V Peru mají globálně nejvyšší počet úmrtí na počet obyvatel, i když za to může i velmi široké nastavení toho, koho za oběť pandemie považovat, a ekonomika se propadla o 11 procent.

Hašteření politiků tedy lidé tentokrát sledovali s apatií. Nikdo z osmnáctky mužů a žen nevynikal tak, aby se stal favoritem a určoval ráz nezáživné kampaně, kterou navíc kvůli limitům na shromažďování omezoval koronavirus.

Nejvíce hlasů (18 %) získal v 1. kole voleb člověk, který