Výjimku už nikomu nedáme, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Teď ji zvažuje kvůli testům do škol

Ministerstvo zdravotnictví v červnu oznámilo, že už nebude udělovat žádné další výjimky dodavatelům samotestů. Všechny nově dovezené testy mají mít od července posouzení Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo laboratoře uznávané Evropskou komisí. Nyní však resort toto své rozhodnutí poruší, a to u zakázky na dodávku milionů testů do škol. Rozhodovat bude o firmě, jejíž majitel se léta zná s ministrem Adamem Vojtěchem. Ten ale popírá, že by s podnikatelem byl nyní v jakémkoliv kontaktu.