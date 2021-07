Notes: První české medaile, nadějné projekty za stamiliardy a nová kariéra Hany Lipovské

A dále: Richard Brabec by rád byl ministrem životního prostředí i po volbách. Ekonomka Hana Lipovská bude kandidovat do Parlamentu za Volný blok. Lékařka se zlobí na premiéra za to, že ji podpořil na Facebooku. A pozor na aplikaci Tečka! Z práce svých kolegů vybral a okomentoval Petr Koubský.

Tokijská olympiáda se navzdory covidovým potížím rozjíždí naplno a Česko má první dvě medaile. Stříbrnou získal kanoista Lukáš Rohan, o němž a jeho stylu přípravy si přečtete v článku Davida Janeczka. Bronz pro Česko vybojoval fleretem šermíř Alexander Choupenitch. I jeho příběh pro vás David sepsal. Mimochodem, medaili v šermu získali Češi naposledy v roce 1908.

Co pořídí česká vláda za unijní stamiliardy, které postupně dostaneme v rámci plánu obnovy po covidu? Seznam nevypadá špatně: ekologické stavby, zadržování vody v krajině, revitalizace brownfieldů, rekvalifikační programy, digitalizace školství, podpora znevýhodněných žáků, výzkum (hlavně v medicíně), elektronizace státní správy… Plán je dobrý, ostatně musí být, jinak by ho v Bruselu neschválili. Teď jde o to, jak to dopadne ve skutečnosti. Doufat ale rozhodně můžeme. Detailní rozbor najdete v článku Michala Tomeše a Markéty Boubínové.

Richard Brabec, ministr životního prostředí, by ve funkci rád pokračoval, proto bude za ANO znovu kandidovat. Bára Janáková a Adéla Skoupá nevynechaly v rozhovoru s ním žádné z kontroverzních témat – od jeho názoru na Babiše po aféru Bečva. Dozvíte se také, co si ministr Brabec myslí o migraci a co si slibuje od českého předsednictví EU.

Ekonomka Hana Lipovská, poslední dobou známá hlavně jako členka Rady České televize, bude kandidovat v podzimních parlamentních volbách za Volný blok, tedy uskupení vedené poslancem Lubomírem Volným. Její práce v Radě ČT se tím trochu problematizuje, protože členové by měli být politicky nezávislí, Lipovská v tom však rozpor nevidí a mediální analytik Filip Rožánek jí dává za pravdu. Kandidátkami Volného bloku jsou také zpěvačka Ilona Csáková a politička Jana Bobošíková. Lipovská uvedla, že k jejím politickým prioritám patří odchod z EU (Česka, ne její). Může její účast Volnému bloku pomoci do Sněmovny? Čtěte článek Jana Tvrdoně a Báry Janákové.

Tím to ale nekončí: s Hanou Lipovskou máme také aktuální rozhovor, který vedla Bára Janáková. Dozvíte se v něm například, proč Lipovská dala Volnému bloku přednost před SPD, od níž měla také atraktivní nabídku. Detailněji také vysvětluje, jak skloubí volební kampaň s působením v Radě ČT. „Když tam sedíte jako člověk hlásící se k určitému názorovému proudu – a já minimálně deset let říkám, že jsem konzervativec a libertarián a praktikující katolík – a zároveň umíte odclonit svoje osobní hodnoty od toho, co je neutrální a co lze považovat za správné, zákon neporušujete.“

Lékařka napsala na Facebook emotivní výzvu k očkování, premiér Babiš ji podpořil a autorce se to nelíbí. Proč se Martina Žižlavská, místopředsedkyně spolku Mladí lékaři, tak rozčilila, vysvětluje v rozhovoru, který s ní vedla Adéla Skoupá.

Prosí mě o vakcínu a já jim říkám, že je už pozdě, říká na Facebooku jiná lékařka – Brytney Cobiaová z Alabamy. Mluví o covidových pacientech ve vážném stavu. S Martinou Žižlavskou se plně shodne – dejte se očkovat, dokud je čas. O situaci v USA napsal Otakar Horák ze slovenského Denníku N.

A jak se očkuje v Severní Makedonii? Tam je brzdí spíš nedostatek vakcín než nezájem obyvatel. Přečtěte si reportáž přímo z místa, rovněž převzatou ze slovenského Denníku N, jejímž autorem je Andrej Bán. Přenese vás do jiného světa, kde hlavním problémem je vylidňování venkova. Lidé jsou nuceni odcházet do ciziny za prací. A čím víc jich odejde, tím těžší život mají ti, kdo zůstali.

Matteo Salvini je v tuto chvíli nejvážnějším kandidátem na italského premiéra. Zahraniční komentátoři často označují jeho Ligu za krajně pravicovou a rasistickou. Salvini, senátor a donedávna ministr vnitra (ve vládě, jejíž pád zaranžoval), to vidí jinak. Liga je podle něj středopravou stranou, v ekonomické oblasti „naprosto liberální“. Obsáhlý rozhovor s výraznou postavou nejen italské, ale celoevropské politiky přinášíme na základě dlouhodobé dohody s deníkem Financial Times.

Zemřel americký fyzik Steven Weinberg. Kdo se zajímá o přírodní vědy, možná četl jeho skvělou popularizační knihu První tři minuty, která pojednává o vzniku vesmíru a jeho klíčových prvních okamžicích, kdy se rozhodlo o jeho vlastnostech a uspořádání. Přinášíme přehled jeho života a díla.

Kde není čtečka, nepomůže Tečka. Když jedete do zahraničí, nespoléhejte na mobilní aplikaci Tečka, není jisté, že vám uznají očkování, které je v ní zapsané – například proto, že nemají čím načíst QR kód. Jak postupovat bezpečněji, vysvětluje Markéta Boubínová.

Mark Zuckerberg mluví o budoucím internetu jako o „multiverzu“, což je termín jednak z kvantové fyziky (velmi spekulativní interpretace světa jako prostoru neustále se rozvětvujících alternativních vesmírů), jednak ze sci-fi a fantasy (Terry Pratchett tomu říkal „kalhoty času“ – vydáte se buď jednou, nebo druhou nohavicí). Zuckerberg tím myslí něco jiného, ale asi se mu to slovo líbí. Budoucnost si představuje hlavně jako intenzivní využití virtuální reality a 3D: dnes jsme na internetu, pak budeme v internetu. V rozhovoru pro The Verge popisuje šéf Facebooku svou vizi důkladně. A nadšeně, jak jinak.

Když se v matematice zdá, že spolu něco souvisí, pak to většinou skutečně souvisí. O to víc matoucí jsou matematické náhody – jako třeba že dvě na desátou, což je 1024 a je to číslo dobře známé jako „počítačové kilo“ (např. kilobajt má 1024 bajtů), je skoro totéž jako deset na třetí, tedy tisíc neboli „skutečné kilo“. Anebo pí na druhou… to si zkuste na kalkulačce sami, možná vás to překvapí. Takových náhod ale existuje mnohem víc.

Chcete zhubnout? Jezte teflon.

Policisté v akci mívají povinně zapnuté kamery. Proč ne učitelé?

Podařilo se mi rychle obhájit doktorát, přestože tou dobou jsem o fyzice nevěděl skoro nic. Naučil jsem se však důležitou věc: nikdo neví všechno a vy taky nemusíte.

– Steven Weinberg