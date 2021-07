Lipovská: Kdyby se ve Volném bloku objevovaly extremistické body, odejdu, byť by to bylo dva dny před volbami

Podle mých informací jste dostala nabídky kandidovat za SPD, ale odmítla jste je. Proč jste se rozhodla kandidovat za Volný blok?

Nabídku kandidovat za SPD jsem dostala dvakrát. Jedna byla na lídra Prahy a druhá byla shodou okolností druhé místo v Pardubickém kraji. Obě jsem diplomaticky odmítla a ani jsem je nezvažovala, vzala jsem si jen zdvořilostní čas.

Důvod je v rozdílu mezi salonním disidentstvím SPD a ochotou problémy řešit. Připadá mi nesmyslné kandidovat za stranu, která nemá politickou vůli k vítězství a ani k tomu, aby byla ve vládě. S ohledem na to, že mi nejde o mandát, ale chci dát voličům hlas, aby mohli říkat to, co není slyšené, jsem chtěla hájit takový program, který opravdu k vedení spěje.

Můžete to ilustrovat na příkladu?

SPD mluví o referendu vystoupení z Evropské unie, my mluvíme o czexitu. Mluvím o něm posledních pět let a je to jedno z mých základních témat.

Vám nevadí, že Volný blok nemá tak vysoké preference jako SPD?

