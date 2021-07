Babiš chtěl jen zneužít mou emoci ke svému profitu, říká lékařka, která na Facebooku burcuje k očkování

Emotivní příspěvek mladé lékařky Martiny Žižlavské sdílely na Facebooku tisíce lidí – popisuje v něm zkušenosti s péčí o lidi s covidem, aby upozornila na to, jak důležité je nechat se očkovat. Úspěšný status sdílel i premiér Andrej Babiš, aby tím vyzval lidi k vakcinaci. Na to Žižlavská reagovala úpravou původního příspěvku: „Kde berete tu drzost psát na svůj profil, že vás z toho mrazí? Na to je trochu pozdě,“ upozorňuje místopředsedkyně spolku Mladí lékaři, která své pohnutky vysvětluje v rozhovoru s Deníkem N.