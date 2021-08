Chalupáři jsou čeští Přátelé, komunisté propagandu zvládli lépe než demokraté, říká odborník

Propaganda existuje od pravěku a nemusí nutně znamenat něco zlého, ač se s ní pojí primárně válka nebo nedemokratické režimy. Za minulého režimu se hojně vyskytovala třeba v seriálech, které dodnes najdeme na obrazovkách. Propagandu využívají i demokraté, neumí s ní ale pracovat tak dobře jako dříve komunisté. „Vykreslování agentů StB jako primitivů, co všude močí a jí salám z papírů, může být nebezpečné,“ říká odborník na propagandu Lukáš Horák.

Jak režimy, včetně toho demokratického, využívají kulturu k propagaci svých myšlenek?

Tady bych asi nedělal dělítko mezi demokratickými a nedemokratickými režimy. Propagandu k udržení režimu potřebují všichni a myslím, že to zjistili už kmenoví vůdci v pravěku. Od té doby se propaganda opakuje pořád stejně, jen s lepšími technickými prostředky.

Takže metodika je pořád stejná? Bez ohledu na to, kdo ji používá?

Když se řekne propaganda, všichni to bereme jako něco negativního. Máme to spojené s válkou, ale propaganda není sama o sobě zlá. Zlé mohou být myšlenky, které propaguje, ale ne všechny. Zjednodušená definice propagandy říká, že jde o rozšiřování určitých názorů, postojů, idejí za účelem změnit chování či myšlení ve prospěch propagandisty. Typický produkt propagandy je pohádka, přitom vůbec není zlá a každý jsme na nějaké vyrostli. Příkladem je Karkulka, která dětem říká, aby se nebavily s cizími lidmi. Na tom není nic špatného, proto ji dětem říkáme už stovky let.

Komunistický režim stvořil propagandou nabitou Ženu za pultem, Majora Zemana, ale také dodnes oblíbené Chalupáře. Ti se dodnes vyskytují na obrazovkách poměrně často. Je to vhodné? Nemělo by tam být aspoň upozornění?

Musíme si uvědomit, že propaganda vzniká v rámci doby. Když dneska vznikne propagandistický seriál, má přesvědčit mě jako dnešního diváka. Divák za padesát let ho bude vnímat jinak. Stejně to bylo u těchto seriálů. Osobně považuji Chalupáře z hlediska propagandy za horší, než je Major Zeman. U něj je na první pohled jasné, že