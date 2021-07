Aplikace Tečka v zahraničí nemusí stačit. Raději mějte u sebe přímo covidový certifikát, radí ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví už od konce července propaguje aplikaci Tečka, do níž si každý může stáhnout certifikát o očkování, prodělání covidu či výsledku antigenního či PCR testu. V podobě QR kódu se tak do aplikace dostává přímo tzv. digitální covidový certifikát EU, který je od 1. července součástí unijní legislativy (schválené i členskými státy) a který by měl cestování značně zjednodušit.

Jenže certifikát v podobě QR kódu (ostatní údaje v tečce jsou sice i v angličtině, graficky se ale od standardních digitálních covidových certifikátů EU poněkud liší a Tečka sama není přímo unijním certifikátem) nemusí zatím všude stačit. Pokud totiž úředník kontrolující certifikát třeba na letišti nemá čtečku QR kódů, může trvat na předložení papírového certifikátu. Přesně to se stalo o tomto víkendu jedné z reportérek Deníku N. Na vídeňském letišti kontroloři čtečku neměli a bez papírového certifikátu v angličtině ji i její rodinu odmítli pustit do Řecka. A není s touto zkušeností jediná.

„My to neumíme přečíst!“

„Občas se setkáváme s tím, že někde v zahraničí