Klíč k první medaili? Přesvědčit sám sebe, že finále je běžný den. Stříbrnému kanoistovi Rohanovi pomohly i film a spánek

Student žurnalistiky Lukáš Rohan ve finálové jízdě nestačil pouze na suverénního Slovince Benjamina Savšeka, naopak porazil i dlouholetou jedničku kategorie C1 Siderise Tasiadise. Reprezentant Německa tedy bral pouze bronzovou medaili. A bez cenného kovu skončili i tři nejlepší závodníci semifinálových jízd.

Přitom Rohan se jako jediný z elitní trojice musel vyrovnat s dvouvteřinovou penalizací za dotek hned na čtvrté brance. „Myslím si, že mi to během jízdy pomohlo. Jsem rád, že jsem se z toho nesesypal,“ usmíval se Rohan po závodě v rozhovoru pro Českou televizi.

Syn dvojnásobného stříbrného olympijského medailisty z deblkanoe, která mimochodem v Tokiu poprvé chybí, musel v cíli čekat, na co jeho čas bude stačit. Nahoře totiž ještě čekali tři nejlepší závodníci semifinálové jízdy.

„Netrnul jsem, už dříve jsem říkal, že mým cílem je dojet do cíle, být spokojený se svým výkonem a odjet s pocitem, že jsem pro to udělal maximum. To se mi povedlo nadmíru. Mrzí mě ten šťouch, ale byl fakt minimální a to se ve vodním slalomu stává,“ pokračoval evidentně