Žádná moje rezignace není namístě. Kdo porušil pravidla, ponese důsledky, říká Kejval ke covidové aféře

Covidová aféra české olympijské výpravy a nedodržování opatření ve speciálu během letu speciálu do Tokia významně rezonuje ve společnosti. Vyvodíte z toho zodpovědnost, zvažujete rezignaci na svůj post?

Vím, že nás vyzývají k odchodu, ale nerezignuji. Vše jsme dělali v dobré víře, snažíme se celou tuto obrovskou akci zvládnout. Vše prošetříme a do 14 dnů vydáme zprávu. Máme tady na starosti obrovskou akci a vy nacházíte jenom špatně věci.

Minulý týden neodletěl do Tokia také generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík. Ten měl sice den před odletem negativní PCR test, ale v den odletu si sám udělal antigenní test, který byl pozitivní. Mohl to být i případ nakaženého lékaře Vlastimila Voráčka případně dalších lidí české výpravy?

Je to možné, dávalo by to smysl. Na základě této zkušenosti nyní navrhneme, aby se v případě letů, které budou nyní směřovat kvůli olympiádě do Tokia, dělal jednak PCR test den předem a poté ještě před odletem antigenní test. Další věcí je, že citlivost japonských testů ze slin je mnohem větší než v Česku.

Česká výprava má už šest nakažených. Posledním pozitivně testovaným členem je silniční cyklista Michal Schlegel, dále beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková, koronavirem se nakazili plážový volejbalista Ondřej Perušič, trenér beachvolejbalového týmu Simon Nausch a stolní tenista Pavel Siruček. Všichni letěli do Tokia vládním speciálem s nenaočkovaným lékařem Voráčkem. Speciál vezl 14 českých sportovců a 28 členů realizačního týmu.

Jak je ale možné, že se během letu nedodržovala hygienická opatření? Jste kritizovaný za to, že olympijský výbor ohrozil zdraví sportovců a pro některé z nich kvůli tomu olympiáda skončila.

Já jsem ale v tom speciálu neletěl, znovu opakuji, není namístě žádná moje rezignace. Vše je potřeba prošetřit, myslím si, že jsme udělali kus dobré práce, a nyní je potřeba myslet na co nejlepší výkony našich sportovců.

Podle serveru iDnes.cz si jeden z manažerů ČOV sundal respirátor a řekl: Tohle mít nebudu. A následně si otevřel pivo. Další pasažéři pak popisovali porušování opatření ze strany zaměstnanců výboru.

K nevhodnému chování zaměstnanců