Čínská depeše: Sbohem, Cchao I-ťia, těch šest let s tebou bylo krásných. Kéž v nebi nejsou povodně a déšť!

Bude to – tentokrát i pro všechna příště – nahlédnutí ryze osobní a vybíravé, neboť zpráv i trendů z čínského prostředí je příliš mnoho, než aby se pěkně poslušně vešly do jednoho jediného článku. Což je, ostatně, i hlavní motivace, proč Čínská depeše vůbec vznikla.

Jakožto na východní Asii a zejména právě na Čínu zaměřená redaktorka Deníku N zakouším skoro každé pracovní ráno malá muka, když zapnu počítač a praští mě do očí nálož toho, co všechno se v čínském prostoru zas stalo – nálož mocnější o šestihodinový, v zimě sedmihodinový časový rozdíl. A to teď mluvím jen o aktuálních, takzvaně tvrdých zprávách. Co teprve všechny ty lehčí, ale také hlubší a komplexnější tóny! Analýzy, komentáře, společenská hnutí i pnutí. Stranické politiky i vroucí sociální sítě. Lidské radosti i trápení. Džungle byznysu i vědy. Historie, kultura, umění…

Pokaždé když z bublajícího čínského kotle volím téma, které bych pro vás, naše čtenáře, sepsala do článku, potichu úpím, protože mi jich vedle v hlavě straší dalších deset. Pravda, hodně z těch rychlých zpráv se krásně hodí do naší Minuty N, ale zdaleka ne všechny. Čínská depeše je tu od toho, aby tomu bublajícímu kotli poskytla větší prostor. Aby vám předala víc než jen to, co se vejde do tematických článků nebo do superrychlé Minuty.

I tak to bude pouhý zlomek z dění, které čím dál víc dopadá na nás všechny (a leckdy víc, než bychom si třeba sami přáli). Ale když to dobře půjde, třeba to bude jako v Asii oblíbený hotpot: vybrané suroviny-informace se v newsletterovém kotlíku uvaří do výživného jídla. Pestrá Čína si to zaslouží.

Zase ten covid

Tak se do toho rovnou pusťme – a pardon, uznávám, je to už trochu vyčpělá písnička, jenže málo platné,