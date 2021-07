Moc dlouhé, moc krátké, moc vidět hýždě, nebo málo… A co kdyby si sportovkyně vybraly samy?

Když mi bylo osmnáct let a vystoupením v kulturním domě v moravských Hustopečích jsem ukončovala druhý stupeň svého tanečního vzdělání, ředitelka základní umělecké školy se těsně před vystoupením pohoršila nad tím, že mám krátké kalhoty.

„Nějaké je to odvážné, ne?“ zeptala se mé paní učitelky, která byla na rozdíl od ředitelky tanečnice a kostým mi dávno před vystoupením schválila. Kalhoty byly obyčejné, černé, a ano, krátké. Takové, jaké se na styl tance, jemuž jsem se věnovala, nosily celé věky.

Zkrátit a prodloužit

Od vystoupení uběhly roky a kraťasy dnes místo na jeviště nosím na kolo. Příhoda o nich se mi ale v posledních dnech v hlavě vynořila vícekrát.

Minulý týden britské paralympijské atletce Olivii Breenové sportovní funkcionáři vzkázali, že šortky, které měla oblečené na šampionátu, byly „příliš krátké a nevhodné“. Co na tom, že v podobných kraťasech soutěží již léta a vyhrála v nich například i bronzovou medaili na paralympiádě v Londýně v roce 2012.

A vzápětí se objevila druhá zpráva – norský ženský plážový házenkářský tým dostal pokutu 1500 eur od Evropské házenkářské federace. Čím se provinil? Místo spodků bikin měly hráčky na zápase o bronzovou medaili oblečené šortky. V mužské plážové házené mohou přitom kraťasy hráčům sahat až těsně nad kolena.

Zprávy zaplavily sociální sítě a média. A ve veřejné debatě se tak opět objevilo evergreenové téma – ženské tělo.

Pohodlí pro každého

Pozorný sportovní fanoušek podotkne: no počkat, bavit se o sportovní výstroji je přece zcela legitimní, ne? Není navržena tak, aby se v ní co nejlépe hrálo? Skutečně chceme měnit pravidla, která měla dávat ten největší sportovní smysl?

A je to otázka, která je namístě. Podoba sportovní výstroje nepochybně vychází z historického kontextu – plážová házená se odjakživa hrála, překvapivě, na pláži a bikiny byly logická volba. Nemluvě o dalším faktoru, který hrál ve standardizaci sportovní výstroje roli. Oděv měl zaručovat férovost – standardizované oblečení nedávalo žádnému sportovci výhodu.

Sport se však vyvíjí, a kromě technologického vývoje (kdo by dnes hrál fotbal s nafouknutým prasečím močovým měchýřem?) by mohl začít reflektovat i ten společenský. Skutečně musí hráčky plážové házené nosit bikiny, když muži nosí kraťasy nad kolena? A skutečně musí atletka snášet kritiku příliš krátkých šortek, pokud se jí v delších sportuje jednoduše nekomfortně?

Pravidla odívání se už například změnila v plážovém volejbalu – a to aniž jakkoli pokřivila férovost hry. Dnes stanovy povolují jednodílné oděvy, trička s krátkým rukávem, kraťasy nad kolena či možnosti pro chladné počasí. Pravidla se snaží zajistit pohodlí pro každého – pro ty, kterým se hraje lépe v bikinách, ale i ty, které se chtějí zahalit.

Pár centimetrů komfortu skutečně nezmění pravidla hry – ať už jde o centimetry navíc, nebo méně.

Ženské tělo

Podle průzkumu BBC z roku 2020 zažívá sexismus až 60 procent sportovkyň. Nahlašuje ho však jen deset procent z nich. A mají k tomu dobrý důvod: cítí, že mužští trenéři by jejich stížnosti nebrali vážně, nevěří, že by se něco mohlo změnit, a také se obávají, že by tím mohly snížit šance dostat se do prestižnějších klubů.

Pro popis toho, jaký pocit doprovází neustálou sexualizaci ženského těla ve sportu, není třeba chodit daleko. Popsaly ho šestnáctileté české závodnice, sestry Kolocovy, které při závodě Paříž–Dakar rasisticky a sexisticky komentoval spoluzávodník Aleš Loprais. „Mně už potřetí stojí ocas. (…) Hele, černoška z Roudnice jde vpravo,“ řekl Loprais za volantem. „No jedna je docela plochá a sjízdná, ta druhá ne,“ reagoval mechanik Petr Pokora.

„Chceme závodit, chceme férově soupeřit a chceme se zlepšovat a učit. Krom zkušeností jsme si ale odnesly i pocit, že na nás někteří závodníci mohou koukat jako na pouhé ‚kusy masa‘,“ napsaly tehdy závodnice na svůj oficiální facebookový účet. „Před Lopraisovým komentářem nás neuchránilo ani to, že jsme nezletilé. Jak byste se cítili vy, kdybyste věděli, že tohle vás čeká na cestě za svým snem?“

Tak schválně: Jak by se vám pracovalo, kdybyste u kopírky zaslechli kolegu, jak říká, že mu z vás „už potřetí stojí ocas“? Jak by se vám soustředilo na dosahování kariérních cílů, kdybyste věděli, že vás na této cestě čeká nespočet situací, kdy si okolí bude dělat nárok na misogynní komentování vašeho těla? A jak byste se cítili, kdybyste si nemohli šéfovi postěžovat na sexistické chování na pracovišti?

Aha, jo, počkat. I takové věci se vlastně stávají.

Rebelie v kraťasech

Když mi po absolventském tanečním vystoupení dorazily fotky, moje osmnáctiletá hlava si řekla, že si na památku jednu uloží na Instagram. „U tohodle máme ty, kteří tvrdí, že se v takových kraťasech na jeviště nechodí,“ napsala jsem tehdy k fotografii, na níž se v předklonu rozcvičuji. Narážela jsem pochopitelně na svůj zadek v černých šortkách.

Dnes bych tu fotku na sítích nesdílela – vlastní rebelující instagramová gesta by mi už nedávala smysl.

Pokud by si ale takovou fotku na Instagram v nejbližších týdnech zavěsila kterákoli ze sportovkyň, které již brzy začnou soutěžit v Tokiu – a i kdyby jí bylo mnohem více než čerstvých osmnáct let –, vůbec bych se jí nedivila.

Autorka vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě, na Univerzitě Karlově západoevropská studia. Pracovala jako zahraničněpolitická reportérka ve slovenském deníku SME. Kromě zpravodajství se věnovala i zahraničním reportážím – politice ve Francii, migraci v Řecku a Německu, právům menšin a sociálně vyloučených komunit v Keni nebo klimatické krizi v Senegalu. Později pracovala jako členka editorského týmu internetové televize DVTV a sekce videorozhovorů Seznam Zpráv.

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.