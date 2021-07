Praskají při masáži srdce kosti? Kdy dýchat z úst do úst a kdy nedělat nic? Záchranářka uvádí mýty na pravou míru

„Jsou dva pohledy. Jeden říká, že dokud nepraskají žebra, děláte to špatně. Druhý, že praskání žeber je špatně,“ usmívá se tajemně záchranářka a instruktorka první pomoci z organizace ZDrSEM Dita Podhadská. Tak jak to tedy je? V rozhovoru uvádí na pravou míru nejčastější mýty o první pomoci a říká, že nejdůležitější je začít něco dělat. Tedy pokud nejde o situaci, kdy nejlepší je nedělat nic. „Lidé jsou schopní neuvěřitelných výkonů,“ dodává.

Jaký největší kiks jste z pohledu záchranářky viděla ve filmu nebo v televizním seriálu?

Nejsem moc divačka seriálů, ale občas se na něco podívám, když mě na podivné postupy, které v nich jsou, upozorní účastníci našich kurzů první pomoci. V jednom seriálu dispečerka záchranky naváděla dítě, aby své matce, která se dusí, udělalo díru do krku a do ní strčilo brčko na pití, aby mohla dýchat. Takový postup by dispečer reálně nikdy nedoporučil. Ale pak se stává, že se lidi na začátku kurzu ptají, jestli se budeme učit, jak dělat díry do krku. To je musím zklamat. „Brčka nikam nikomu strkat nebudeme!“ (směje se) Většina postupů první pomoci je v seriálech zrychlená a akčnější než ve skutečnosti.

Ale tak to je asi běžná dramatická licence…

Jasně. To mi tolik nevadí. Pokud jsou dodržené postupy a jsou třeba jen zrychlené.

Sama jste několik let pracovala na dispečinku záchranky. Nechtěla jste být radši v terénu? Mít ruce v akci, jak se říká?

Záchranáři se na dispečink moc nehrnou, ale mě to bavilo. Baví mě s lidmi mluvit, řešit problémy, trochu je vést. Jsem přesvědčená, že plno lidí zvládne pomoct, jen je potřeba je pošťouchnout. Ani v kurzech lidem nediktujeme, jak co mají dělat, snažíme se lidi vést a podpořit.

Přiznám se, že mívám nepříjemné sny, ve kterých nejsem schopná na mobilu ani vyťukat číslo 155 nebo 112, pořád se mi to smeká, padá, plete, třese, přeskakuje a já jsem úplně paralyzovaná. Přitom ve skutečnosti už jsem už záchranku a policii jednou volala, i když jsem naštěstí nemusela poskytovat první pomoc. Asi se podvědomě bojím, že bych selhala.

Přijďte na kurz, abyste zjistila, že i ve vás to je. Jde to. Často je potřeba lidi jen malinko postrčit a pak zvládají i resuscitaci, i když by to do sebe nikdy neřekli. Ale ty obavy jsou časté.

Myslím, že se mnozí i bojíme, že bychom tu situaci ještě zhoršili. Že napácháme víc škody než užitku.

Ano, lidé se bojí, jsou v situaci, kterou nezažili, někdo je zraněný. V dnešní době nemusí být člověk na řešení situace sám, po zavolání na linku 155 má na telefonu dispečera, který poradí s postupem první pomoci. A lidé jsou schopní neuvěřitelných výkonů.

Stává se, že se pak sesypou?

Stává. Po odjezdu záchranky může situace na zachránce dolehnout. Pomáhali, jeli podle instrukcí, jsou napumpovaní adrenalinem… a pak, uf. Najednou jim dochází, co se stalo, začnou si situaci přehrávat v hlavě. Najednou situace doléhá, člověk se může rozklepat, začnou se mu třást ruce, může se i sesypat.

Končím, omdlím, nesnáším

A pomalu aby si sami volali záchranku.

I to se může stát, mohou, když cítí, že je jim zle. Když se odbourá stres, dolehnou na vás emoce, může to být nápor. Přinejmenším je dobré, aby pro vás někdo přijel, abyste tam nezůstala sama.

Záchranáři občas vypadají jako děsní cynici. Mnohdy jde o sebeobranu, protože to, co je pro jiného extrémní situace, je pro ně běžná práce, umějí v nich fungovat. Normální člověk v takovém stresu nežije. A netuší, jak bude reagovat.

Proto na kurzech využíváme simulace reálných situací, snažíme se dostat lidi uměle pod tlak. Dát jim prostor, aby si vyzkoušeli, jak budou reagovat. Reagovat v situaci, kdy bude někdo nehybně ležet nebo naopak křičet bolestí, když poteče krev, tedy obarvená voda.

Tolikrát mi lidi říkali: Jak tam bude krev, končím, omdlím, nesnáším. A pak jsou první, kdo situaci řeší: „Nemohl jsem to vydržet, musel jsem něco dělat!“ Učíme se dovednosti, které v ideálním případě nebudete mít možnost použít. Ale vždy je lepší být připravený než překvapený.

Je nějaká situace, kdy je lepší nedělat nic? Tedy krom volání pomoci.

Ano. Pokud