Pětina výpravy není očkovaná, nemůžeme to vyžadovat povinně, říká generální sekretář ČOV. Do Tokia neletěl kvůli covidu

Generální sekretář Českého olympijského výboru (ČOV) Petr Graclík měl být nyní spolu s českými sportovci v Tokiu. Do dějiště olympijských her ale na poslední chvíli neodletěl, protože mu vyšel pozitivní test na covid. Zřejmě cestou do Japonska se nakazili další členové výpravy včetně nejméně čtyř sportovců. Graclík v rozhovoru s Deníkem N mimo jiné reaguje na kritiku, že ČOV nezajistil dostatečná opatření proti šíření viru.