Kdy a jak stamiliardy z Evropy pomůžou Česku? Přinášíme harmonogram klíčových projektů

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přivezla v uplynulém týdnu do Prahy dobré zprávy. Český národní plán obnovy splňuje všechny formality. Ještě ho čeká schválení ministry financí členských zemí, to se očekává v září. Česko by se tak mělo dostat k dotovaným investicím ve výši 180 miliard korun. Ty se budou čerpat v následujících letech. Přinášíme přehled klíčových projektů.