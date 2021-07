O statečném, ale nerovném peruánském boji s plasty

Peruánský deník Tomáše Nídra: Jedno z prvních slov, které musí turista v jihoamerickém Peru pochytit, je „bolsita“. Tedy igelitová taška nebo přesněji přeloženo taštička, protože Latinoameričané milují zdrobněliny. Ať si koupíte, co si koupíte, místní obchodníci vám to nacpou do plastového sáčku. Jednou mi do něj k mému úžasu narvali i „kávu s sebou“.