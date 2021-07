Nový šéf žalobců: Politici ode mě informace z kauz nedostanou. Mrzí mě, že jsem stíhal lidi za to, že nechtěli na vojnu

Nový nejvyšší žalobce Igor Stříž chce změnit navrhovaný zákon o státním zastupitelství, který je jeho prioritou. Řekl to v rozhovoru pro Deník N, v němž mluví také třeba o svém působení ve vojenské prokuratuře za minulého režimu nebo o tom, proč by se měly trestat nenávistné komentáře na internetu spíše peněžitými tresty, a ne vězením. Někteří opoziční poslanci avizovali, že pokud budou po volbách ve vládě, bude odvolán. Stříž na to reaguje tak, že se bude chovat nestranně a že se nikomu nebude snažit zalíbit.

Jaký je pocit být jmenován nejvyšším státním zástupcem a hned slyšet ze strany opozice, že po volbách budete odvolán?

Některé ty politické výroky nepovažuji za šťastné, protože nepůsobí dobře ani dovnitř státního zastupitelství, ani navenek. Dávají signál, jak vážně to někteří politici myslí s nezávislostí státního zastupitelství a s nezávislostí a nestranností nejvyššího státního zástupce. Nevím, zda si myslí, že se budu nějak chovat, abych se příští vládě nějak zalíbil, abych v té funkci setrval, ale to rozhodně neudělám. Budu se chovat nestranně. Na konci profesní kariéry si nepokřivím obraz, který mám nastavený vůči sobě a veřejné žalobě.

Co říkáte na to, že můžete být odvolán třeba za půl roku?

Můžu být odvolán už zítra nebo jindy. Přistupuji k tomu s tím, že můžu být odvolán kdykoli. K té funkci přistupuji tak, že chci odblokovat některé debaty a rozhovory například o podobě novely zákona o státním zastupitelství. Chci dosáhnout buď přijetí nového zákona o státním zastupitelství, nebo alespoň novely stávajícího zákona přinejmenším ve směrech, které se týkají postavení vedoucích státních zástupců. Aby můj nástupce nebyl ve stejné situaci, kdy může každý den očekávat své odvolání, a to i bez udání důvodů.

Takže si v nové kanceláři ani vybalujete?

Ani jsem se ještě nepřestěhoval a zatím to nechystám.

Proč jste měl ambici stát se nejvyšším státním zástupcem, když jste sám zmínil všechny své nedostatky včetně členství v KSČ před rokem 1989?

Tu ambici jsem nikdy neměl. Nejsem z těch lidí, kteří, když jsou něčím náměstkem, automaticky se musí stát samotným šéfem. Ani to tak nefunguje. Já jsem byl roky loajálním náměstkem doktora Iva Ištvana a doktora Pavla Zemana a to je důležitá vlastnost všech náměstků. Když začnete pokukovat po křesle svého šéfa, osobně se vám to nemůže vyplatit a není to celkově dobré pro vztahy v úřadě.

Proto jsem tu funkci nepřijímal ze zištných nebo kariérních důvodů. Na rovinu,