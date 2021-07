Notes: Z Afghánistánu zní naléhavé vzkazy. A cesta po stopách zeleného panáčka i ruské věznice

Bez jejich pomoci by se mezinárodní síly v Afghánistánu obešly stěží. Zatímco ale velká část vojáků mezinárodní koalice ze země odešla a čím dál větší kontrolu nad územím tak získává hnutí Tálibán, léta nepostradatelní tlumočníci nedobrovolně zůstávají.

„Češi nás tu nechali, v Afghánistánu nám hrozí smrt, pomozte nám,“ píše Deníku N osm mužů, kteří mají strach o sebe a své rodiny. A co na to české úřady? Odpověď nezní zrovna dvakrát přesvědčivě: zatímco Británie se chystá urychleně přijmout přes tři tisíce lidí, náš program pomoci by snad měl přijít vládě na stůl – možná i kvůli tuzemské popularitě čehokoliv, co se dotýká migrace – někdy „v nejbližší době“… Více se v nejbližší době, ale klidně i hned dočtete v článku Jana Wirnitzera.

Reportérka Petra Procházková vás v detektivním příběhu zavede na děsivé místo bývalé soukromé věznice, která se nacházela v podzemí domu nedaleko Petrohradu. Vězni si měli myslet, že jsou v běžné vyšetřovací vazbě, přitom ale byli v rukou zločinců. Jak skončili? To se s jistotou neví. Ale podle stop, které vyšetřovatelé a novináři na místě našli, se odsud zřejmě živí nedostali.

Tajemství zeleného panáčka, nechvalně proslulého z reklam na online obchod Alza.cz, rozplétají Eliška Hradilková Bártová a Michal Tomeš. Čistý roční zisk společnosti se předloni dostal nad miliardu korun, přesto není jasné, kdo z úspěchu na konci profituje. Redaktorům Deníku N se podařilo získat dokumenty, které dávají do pozadí úspěšné společnosti nahlédnout. (Buďte bez obav, ukřičený mimozemšťan na vás po otevření článku nevybafne.)

Někdy to podnikání docela jde, ve svém dalším textu se ale Michal Tomeš věnuje opačné situaci – Dluhy podnikatele Michala Mičky se blíží dokonce až k miliardě. Odkud věřitelé chtějí získat peníze zpět, se můžete dočíst v Michalově textu.

Možnost odvolat nejvyššího státního zástupce, kdy se vládě zamane a třeba i bez udání důvodu, je jedním z bolavých míst české soustavy. Bývalý nejvyšší žalobce Pavel Zeman označil absenci nového zákona za dluh, který po sobě zanechává. Jeho nástupce Igor Stříž se nyní bude snažit účty urovnat. První krok k tomu hodlá udělat zítra na schůzce s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, píše Lukáš Prchal.

Matěj Stropnický, který kandiduje do Sněmovny za ČSSD a je poradcem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, vyrazil spolu s inspektory i celníky na kontrolu firmy v Krupce na Teplicku. Zážitek to pro něj byl tak silný, že se o něm pochlubil na sociálních sítích. Šéf závodu Jan Beneš si na jeho chování přitom stěžuje – snažil se podle něj pouze zviditelnit před podzimními volbami. Proč se Stropnický kontroly účastnil, zjišťovaly Zdislava Pokorná a Bára Janáková.

Pandemie covidu-19 má po Indii nové epicentrum – tisíce mrtvých denně přibývají v Indonésii. Ve čtvrté nejlidnatější zemi světa scházejí nemocniční lůžka i kyslík a o nemocné se už pomalu nemá kdo starat. Nestíhají se ani vyrábět rakve, hrobníci pracují do noci. Tíživou situaci v jihovýchodní Asii přibližuje Kristina Böhmerová.

Epidemie koronaviru sílí také v Myanmaru, kde od únorového převratu vládne vojenská junta. A v zemi přibývá vedle nakažených také násilí. Protože armáda pravděpodobně neustoupí, stále více myanmarských protestujících začalo násilnosti oplácet stejnou mincí. Na to, jak se hranice mezi obranou a útokem začínají stírat, upozorňuje v komentáři Kristína Kironská.

Kamarád českého předsedy vlády a maďarský premiér Viktor Orbán přišel s nápadem uspořádat referendum o ochraně dětí. Z otázek, které se mají objevit v referendu, ale plyne, že se týká především budoucnosti LGBTQ lidí v zemi, píše v komentáři Filip Titlbach. A jednu otázku má proto i pro českého premiéra.

Přejeme příjemné čtení i hezký středeční večer.