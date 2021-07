Doping porazil Coubertina: Proč bude na olympiádě mnohem víc zakázaných látek, než se podaří odhalit

Šestadvacátého srpna 1960 spadl v Římě z kola dánský závodník Knut Jensen. Tím začala moderní historie dopingu, přestože to v tu chvíli ještě nikdo nevěděl.

Byl druhý den olympijských her a cyklisté jeli časovku družstev, náročnou disciplínu, při níž se tým musí držet těsně pohromadě a spolupracovat. V cíli se počítá čas předposledního. Dánové patřili k favoritům, ale stejně jako všechny ostatní je zaskočilo extrémní vedro – už v devět ráno, kdy závod začal, se rtuť v teploměrech vyšplhala přes pětatřicet. Dánové s sebou – stejně jako mnozí jiní závodníci – neměli vodu, protože lahve byly příliš těžké a v rychlém závodu by jim překážely.

Časovka družstev se na olympiádě už nejezdí. Poslední se konala roku 1992 v Barceloně. Vítězný tým – Německo – tam na stokilometrové trati dosáhl průměrné rychlosti 50,6 km/h. Na římské olympiádě o 32 let dříve vyhráli onen nešťastný závod Italové s průměrnou rychlostí 43,1 km/h. To by jim v Barceloně stačilo na jednadvacáté místo z jednatřiceti týmů. Stojí za to se nad těmi čísly zamyslet.