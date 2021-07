Pět otázek Viktora Orbána. A jedna na Andreje Babiše

Původní návrh zákona obsahoval zřízení veřejného registru pedofilů a měl zpřísnit trestní zákon za nakládání s dětskou pornografií. Později byl ale pozměňovacími návrhy upraven tak, že se z něj stal v podstatě nástroj proti LGBTQ lidem.

Pár dní před schválením maďarským parlamentem se v něm totiž objevila nová ustanovení, která zakazují „propagaci a prezentaci účelového zobrazování sexuality, respektive odchylek od identity odpovídající pohlaví při narození, změny pohlaví a homosexuality“ mladistvým do osmnácti let. To jinými slovy znamená, že LGBTQ lidé budou vymazáni z části veřejného prostoru.

Diskriminační norma má vliv i na filmy a výuku ve školách. O sexuální výchově mohou podle zákona přednášet dětem jen lidé, kteří figurují v oficiálním registru. Takové restrikce mohou mít devastující dopad na psychiku mladých queer lidí, kteří ve formativním období hledají svoji identitu.

Situace LGBTQ lidí v Maďarsku přitom nebyla ideální ani před schválením kontroverzního zákona. Z výzkumu organizace Háttér Society z roku 2017 vyplývá, že 42 procent LGBTQ Maďarů zvažovalo sebevraždu a 30 procent se o ni dokonce pokusilo.

Viktort Orbán rád mluví o ochraně dětí. Pojďme tedy zůstat u tohoto narativu. Výzkumníci totiž zjišťovali i situaci queer dětí v maďarských školách. Více než polovina z nich se necítila ve školním prostředí bezpečně, téměř dvě třetiny žáků byly za svou sexuální orientaci nebo genderovou identitu slovně napadány, 13 % LGBTQ dětí zažilo fyzickou šikanu a 10 % bylo zraněno.

Ruský vzor

Maďarská norma v mnohém připomíná nechvalně známý zákon o propagandě, který byl v roce 2013 schválen v Rusku. I tam byla legislativní změna vysvětlována jako ochrana dětí před „propagací homosexuality“. Lidé, kteří už tehdy čelili nepřátelskému prostředí, vystavila ještě větší diskriminaci a společenskému tlaku.

Podle dvaceti maďarských neziskových organizací, které podepsaly společné stanovisko, to není náhoda. Nový zákon je podle nich dalším krokem ve sbližování Orbánovy strany Fidesz s východními mocnostmi. „Maďarská vláda pravidelně vetuje prohlášení Evropské unie odsuzující Rusko a Čínu a kopíruje diktátorské modely, které jdou proti evropským hodnotám považovaným většinou Maďarů za důležité. Teď se vláda obrátila proti svým vlastním občanům podle čínského a ruského vzoru,“ tvrdí v prohlášení.

Politoložka Zora Hesová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v tom vidí ještě jedno vysvětlení. „Příští rok budou v Maďarsku volby. Orbán vládne od roku 2010 a jde mu nejen o to vyhrát, ale zvítězit opět zdrcujícím způsobem. Přijímání štěpných zákonů jakéhokoliv typu mu umožňuje konsolidovat jeho vlastní tábor a ukazovat na sjednocující se opozici jako na někoho, kdo brání homosexualitu,“ řekla v podcastu Studio N.

Přijatý zákon je podle ní navíc, jak říká, perverzní past. „Zanášení homosexuality do kontextu pedofilie je rána pod pás. Jde jednak o výraz velmi negativního postoje vůči LGBTQ lidem, jednak rovněž signál vůči opozici. Ta sice proti zákonu protestovala, ale zároveň se musela velmi bránit, aby nebyla spojována se schvalováním pedofilie. Proto mluvím o pasti.“

Evropská komise minulý týden zahájila s Maďarskem a Polskem, kde rovněž dochází k systematické diskriminaci LGBTQ lidí, řízení kvůli obavám z porušování práv sexuálních menšin. Viktor Orbán to označil jako útok na svou zemi a v reakci na to dnes oznámil, že vláda uspořádá referendum. Zároveň vyzval všechny občany, aby odpověděli záporně na všechny položené otázky.

Maďarská novinářka Viktória Serdült na Twitteru zveřejnila všech pět otázek, které se mají v chystaném referendu objevit:

Souhlasíte s tím, aby se děti bez souhlasu rodičů setkaly se sexuálním vzdělávacím obsahem, který zobrazuje odlišné sexuální orientace?

Měla by být změna pohlaví propagována před dětmi?

Měly by být tyto procedury dětem přístupné?

Měla by mít média, která ovlivňují vývoj dětí, možnost vysílat bez omezení?

Souhlasíte s tím, aby média, která zobrazují změnu pohlaví, byla přístupná dětem?

Z těchto dotazů jasně plyne, že spíš než budoucnosti dětí, o které mluví Viktor Orbán, se týkají budoucnosti LGBTQ lidí v zemi.

S plánem vypsat referendum vystoupil maďarský premiér ve chvíli, kdy se objevil mezinárodní skandál se špehováním novinářů. Týmy investigativních žurnalistů zjistily, že vlády po celém světě zneužívaly izraelský software, který dokáže na dálku ovládat mobilní telefon – zapnout odposlouchávání, stáhnout fotky nebo si přečíst soukromé zprávy.

Cílem v této kauze byla i řada novinářů v Maďarsku, kteří analyzují proces, jímž Orbánova vláda postupně upevňuje autoritářskou moc v zemi.

Můžeme si tak domýšlet, nakolik je znovuotevření problematiky LGBTQ lidí Viktorem Orbánem zástupné téma, které má odvést pozornost od obrovského průšvihu.

Kamarád Orbán

Český premiér Andrej Babiš byl novináři několikrát konfrontován s otázkou, zda připojí svůj podpis pod dopis 17 lídrů Evropské unie na podporu LGBTQ lidí v Maďarsku. Babiš tento dokument označil ve sněmovně za „canc“ a celou věc později několikrát bagatelizoval slovy, že neví, kdo má pravdu.

Není tajemstvím, že Babiš považuje Viktora Orbána za přítele. Ve své nové předvolební knize ho dokonce několikrát obhajuje a vzývá.

Český premiér Deníku N také řekl, že není na deklarace, ale na konkrétní činy. To je vzhledem k realitě velmi zajímavý výrok. Za Babišovy vlády se v české legislativě v otázce rovnoprávnosti LGBTQ lidí nezměnilo vůbec nic.

Pokud má stát Evropská unie na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, a to včetně práv příslušníků menšin, jak je ostatně uvedeno v Lisabonské smlouvě, musí orgány Unie na Orbánovu snahu diskriminovat část obyvatelstva reagovat. Není to otázka libosti či nelibosti, jak by se mohlo zdát, ale její povinnost.

Někteří lídři už možná zapomněli, že přihlášení se k těmto principům je základní podmínkou pro každou zemi, která se chce stát součástí tohoto společenství. Jak vzkázal nizozemský předseda vlády Mark Rutte Viktoru Orbánovi: Nechcete-li dodržovat hodnoty Evropské unie, odejděte.

Moje otázka na Andreje Babiše zní: Je vám bližší přátelství s autoritářem, nebo hodnoty demokratické a otevřené společnosti, která nediskriminuje vlastní občany? Budu rád, když mi odpovíte nejpozději ve své další knize.