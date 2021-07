Americký deník Jany Ciglerové, série druhá, díl první: „Mami, to bylo jako ve filmu.“

Vím, že stěhovat se do Ameriky není jen tak. Ale proč to tentokrát muselo být tak dramatické?

Už jsem toho při cestování zažila hodně. Několikrát mi uletělo letadlo, ztratily se kufry, přistáli jsme jinde, než jsme měli, a letěla jsem taky do Ruska. Dobře vím, že věci jsou málokdy dokonalé, a za ta léta mám v sobě vybudovanou velkou cestovatelskou velkorysost. Ale co jsme jako rodina prožili při stěhování do Ameriky, to nemá v mém zážitkovém vějíři obdobu.

A to jsem si myslela, jak jsem na to tentokrát vyzrála.

Můj muž je totiž optimistický podceňovač času, rozuměj, věci často dělá na poslední chvíli. Mě to zbytečně stresuje, a tak jsem na něj pro stěhování do Ameriky vymyslela trik: neřekla mu, že nám